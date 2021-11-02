Yemeksepeti'nde şok ayrılık! Nevzat Aydın Yemeksepeti CEO'luğunu bıraktı mı?

Yemeksepeti’nin kurucularından ve CEO’su Nevzat Aydın CEO’luk görevinden ayrılma kararı aldı. Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti’nden ayrılma kararını almasının ardından CEO’luk görevine 2011 yılında Yemeksepeti ailesine katılan ve halen İş Geliştirme’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mert Baki’nin atandığı açıklandı.

Nevzat Aydın’dan CEO’luk görevini devralacak Mert Baki yeni görevinin heyecan verici olduğunu vurgulayarak, “ Özellikle Nevzat Aydın’ın Yemeksepeti’nin bu başarı hikayesindeki liderliği Türkiye’deki girişimcilik ekosistemindeki en büyük başarılardan biri. Kendisine hem bir Yemeksepeti çalışanı olarak burada gerçekleştirdikleri için hem de genç girişimcilere verdiği ilham için en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Bundan sonraki dönemde en büyük önceliğimiz 10 binden fazla çalışanımızla birlikte, milyonlarca kullanıcımızın hayatına ve 60 binden fazla esnaf iş ortağımızın işlerine değer katmak olacak.” dedi.