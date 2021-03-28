Yemek Sepeti üyeliği nasıl iptal edilir? İşte adım adım kullanıcı iptal etme yöntemi...

2001 yılında kurulan ünlü çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemek Sepeti, hacklendiğini açıkladıktan sonra Yemek Sepeti hesabı bulunan vatandaşlar endişe duymaya başladı. Bilgilerinin çalınmasından korku duyan vatandaşlar Yemek Sepeti üyelik silme nasıl yapılır, Yemek sepeti üyelik nasıl iptal edilir gibi sorularının yanıtı araştırmaya başladı. Peki Yemek Sepeti üyeliği nasıl iptal edilir?

YEMEK SEPETİ ÜYELİĞİ NASIL İPTAL EDİLİR?

Yemek Sepeti internet sitesine üyelikleri bulunan kullanıcılar, hesaplarını kendileri silememekte. Yemek Sepeti hesap silme işlemi için izlenecek yollar ise şu şekilde;

1) Hesabınızı silmek için öncelikle Yemek Sepeti uygulamasına giriş yaptıktan sonra iletişim formunu kullanabilirsiniz.

2) (212) 359 18 00 nolu numaralarını arayıp hesap iptal talebinizi belirtebilirsiniz,

3) info@yemeksepeti.com adresine e-mail atarak da Yemeksepeti hesap silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.