Yedi ilde seyahat kısıtlaması sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs normalleşme adımları ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından 7 ilde seyahat kısıtlamasının kalktığı duyurdu. Peki hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı? İşte yasağı kalkan iller, seyahat yasağı ile ilgili son dakika bilgileri...