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Yedi ilde seyahat kısıtlaması sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs normalleşme adımları ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından 7 ilde seyahat kısıtlamasının kalktığı duyurdu. Peki hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı? İşte yasağı kalkan iller, seyahat yasağı ile ilgili son dakika bilgileri...

Yedi ilde seyahat kısıtlaması sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüs normalleşme adımları ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından 7 ilde seyahat kısıtlamasının kalktığı duyurdu. Peki hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı? İşte yasağı kalkan iller, seyahat yasağı ile ilgili son dakika bilgileri...

04 Mayıs 2020 Pazartesi 21:42
2021 Okunma
Yedi ilde seyahat kısıtlaması sona eriyor

Corona virüs önlemleri kapsamında getirilen iller arası seyahat kısıtlaması 7 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla kaldırıldı. Peki hangi illerde seyahat yasakları kaldırıldı? İşte seyahat kısıtlaması kalkan iller,  

İşte seyahat kısıtlaması kaldırılan 7 il:

Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı, ''Şehirler arası giriş-çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır'' şeklinde ifadeler kullanarak duyurdu.  

Son Güncelleme: 04.05.2020 21:51
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