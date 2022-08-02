Yedi iklim eğitim yayınları kime ait, sahibi kimdir?

Türk edebiyatı için önemli bir yere sahip olan Yedi İklim dergisi son zamanlarda merak edilen yayınlar arasında yer almaktadır. Yedi İklim Yayınları'nın kime ait olduğu araştırılırken yayın sahibi hakkında da araştırmalar devam ediyor. Peki, Yedi İklim Yayınları kime aittir? Yedi İklim Yayınları'nın sahibi kim? İşte merak edilen konu hakkındaki detaylar…

Yedi İklim Yayınları kime aittir?

Yayın yönetmenliğini Ali Haydar Haksal’ın yaptığı Yedi İklim dergisi aylık Edebiyat Dergisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk edebiyatında oldukça önemli bir yere sahip olan Yedi İklim Dergisi 1987 yılında yayın hayatına başladı. Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Akif İnan, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Alaeddin Özdenören, Ebubekir Eroğlu, Arif Ay, Kâmil Eşfak Berki gibi önemli isimlerin öncü olduğu dergi bugüne kadar gelmiştir. Yedi İklim Dergisi ile birlikte Sırat-ı Müstakim, Sebilü’r-Reşad, Büyük Doğu, Diriliş ile Edebiyat gibi Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan dergiler için bir yol olmuştur.

Yedi İklim dergisi için iki önemli dönem bulunmaktadır. 1987 Mart ayından 1989 Mart ayına kadar olan 24 sayılık süreç derginin ilk yayın dönemi olarak görülmektedir. 1991 yılı Eylül ayında başlayan ve 24 sayılık derginin üzerine devam eden 2. yayın dönemi ise bugüne kadar hayatta kalmayı başarmıştır.

2020 yılı aralık ayı itibariyle 369 sayıya ulaşan derginin Başyazarlığını uzun bir süredir Osman Bayraktar yapmaktadır.

Yedi İklim AHH adını taşıyan bir de yayınevi yer almaktadır. Yayınevi son olarak Abdullah Yalın Karadağ'ın Sensizler Tekkesi ile Uğurcan Güler'in Cinayeti Ben İşlemedim adlı şiir kitaplarını yayımladı.

2003 yılında yayın hayatına dergicilik ile giriş yapan Yedi İklim Yayınları hedeflediği yolda adım adım ilerlemektedir. Yedi ayrı iklimden beslendiğini ve yayınlarına buradan aldığı ilhamlarla devam ettiğini ifade eden Yedi İklim Yayınları geçmişten günümüze kadar uzun bir yayın hayatına sahiptir. Özellikle öğrenciler için yaptığı yayınlar ile önemli bir yol kat eden Yedi İklim Yayınları sınav öncesinde öğrencilerinde yardımına koşmaktadır.

Yedi İklim yayınları nelerdir?

81 ilde hizmet veren Yedi iklim Yayınları 1. Sınıftan 12. Sınıfa kadar kitap basımı yapmaktadır. Bununla birlikte TYT, AYT, KPSS, KPSS-A, ALES, DGS, YDS, SBS, Polislik, Astsubaylık gibi kitaplar da basmaktadır. Sınavlara yönelik kitap basımı yapan yayın Türkiye’nin dört bir yanında 24 saat lojistik destek sağlamaktadır.