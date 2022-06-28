Yaz dönemi geldi, karavanlara talep arttı

Karavan ilanlarında geçtiğimiz yıla oranla artış yaşandı

sahibinden.com’un verilerine göre geçtiğimiz ay verilen satılık motokaravan ilanları geçtiğimiz yıla oranla %68 arttı. Motorlu taşıtlarla kolayca bağlantı kurarak, her yere birlikte götürülebilen çekme karavanlara ilgi de artış gösterdi ve geçtiğimiz ay verilen satılık çekme karavan ilanları geçtiğimiz yıla göre %62 oranında arttı. Afyon, Bursa ve İstanbul en çok karavan ilanı verilen yerler oldu.

Karavan tatili doğanın içerisinde, özgür bir tatil geçirmek isteyenlere birçok avantaj sunuyor

Diledikleri yerde ve diledikleri zamanda tatil yapmak isteyenlerin tercihi olan motokaravan ve çekme karavanlar, tatil severlere birçok farklı avantaj sunuyor. Karavanlar; doğada zaman geçirmek isteyen ve özgür bir tatil anlayışı benimseyen tüketicilere, seyahatlerinde gidilecek ve gezilecek rotayı diledikleri gibi oluşturmalarına imkan sağlıyor. Her gün yeni bir manzaraya uyanabilme ayrıcalığının yanı sıra, daha az tüketim yaparak sade ve huzurlu bir şekilde yolculuk imkanı sunuyor.

Doğanın tadını doyasıya çıkarmak isteyenler kamp ekipmanlarına yöneldi

Tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyenler karavanlara yönelirken, karavan hayatının olmazsa olmazı kamp ekipmanlarına yönelik ilgi de arttı. Geçtiğimiz ay verilen uyku tulumu ilanları geçtiğimiz yıla oranla %91 arttı. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırdığımızda, hem pratik hem de kamp deneyimini doyasıya yaşamaya olanak tanıyan ekipmanlardan Tabure, Sandalye & Masa kategorisinde verilen ilanlarda %51, Mat, Kampet & Yatak kategorisinde verilen ilanlarda %27 ve yön bulma malzemeleri için verilen ilanlarda %24 artış yaşandı.