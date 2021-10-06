Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'e hareket etti

Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevini yeri getirmek üzere hazırlanması için Ağustos ayında Haydarpaşa Limanı'na demirlemişti. Burada kule söküm işlemleri tamamlanan Yavuz gemisi, ardından Yenikapı açıklarına demirledi. Boğaz geçiş hazırlıklarının tamamlanmasıyla birlikte Yavuz Sondaj Gemisi Karadeniz'deki ilk görevini yerine getirmek üzere Karadeniz'e doğru hareket etti. Karadeniz'e doğru yol alırken İstanbul boğazından geçiş yapan Yavuz Sondaj gemisi Üsküdar sahilinden görüntülendi.