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Yavuz sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait Yavuz sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti.

Güncel 29.06.2021, 15:11
Yavuz sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki Yavuz Sondaj Gemisi, 11.30'da Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi, Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-3', ‘Kurtarma-6' römorkörleri ile Sahil Güvenlik botu refakat etti.

Akdeniz'den gelen Yavuz sondaj gemisinin Yalova'daki tersaneye bakım ve onarım çalışmaları için gittiği bildirildi

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