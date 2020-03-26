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Yaşlı adama bağırıp üstüne yürüyen polis tepki topluyor

Manisa otogarında bir polisin 65 yaş üstü yaşlı adama bağırdığı ve hakaret ettiği görüntüler tepki uyandırdı. Görüntülerde polisin yaşlı adama "Devletin polisiyim ben, bağıramazsın bana" diyerek bağırdığı ve "Hepimizin hayatını tehdit ediyorsun sen" diye yanlış bir ithamda bulunması ve adamın yanındaki küçük torununu ağlatana kadar üstüne gittiği görülüyor.

Yaşlı adama bağırıp üstüne yürüyen polis tepki topluyor

Manisa otogarında bir polisin 65 yaş üstü yaşlı adama bağırdığı ve hakaret ettiği görüntüler tepki uyandırdı. Görüntülerde polisin yaşlı adama "Devletin polisiyim ben, bağıramazsın bana" diyerek bağırdığı ve "Hepimizin hayatını tehdit ediyorsun sen" diye yanlış bir ithamda bulunması ve adamın yanındaki küçük torununu ağlatana kadar üstüne gittiği görülüyor.

26 Mart 2020 Perşembe 12:53
2044 Okunma
Yaşlı adama bağırıp üstüne yürüyen polis tepki topluyor

Manisa otogarında çekilen görüntülerde otobüsten inip evine gitmeye çalışan yaşlı bir adamın kızları veya gelinleri olduğu tahmin edilen iki genç kadının ve torunlarının yanında polisin tepkisine maruz kaldığı görülüyor.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Polis üniformalı kişinin, etrafın skinleştirme çabalarına rağmen yaşlı adamın üstüne yürüyüp avazı çıktığı kadar bağırması büyük tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hakkında kullanıcılar "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu güç zehirlenmesi yaşayan polise gereken işlemi yapmalı" yorumları yapıldı.

HASTALIĞI YAŞLILAR YAYMIYOR

65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı pek çok insan tarafından yanlış anlaşıldı. Yaşlı insanların hastalığı yayması söz konusu olmadığı halde sanki diğer insanlara hastalık bulaştırıyorlarmış gibi tepki gösteren bilgisiz insanlar ceza aldıkları halde bu tür hareketleri gösteren şahıslar hak ihlali yapmaya devam ediyor.

YASAK YAŞLILARIN İYİLİĞİ İÇİN; GENÇLERİN BULAŞTIRMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

Koronavirüs her yaştan insanı etkiliyor. Ancak yaşlı insanlarda etkisi çok daha ağır görülüyor. Ancak hastalığı taşıma, yayma ve hastalığa yakalanma ihtimali genç-yaşlı herkes için aynı oranda sıklık gösteriyor. Hatta gençlerin hastalığı hafif geçirmesi sebebiyle dışarıda dolaşma gücü bulması ancak yaşlı insanların hastalığa yakalanınca yatağa düşmesi dışarıda dolaşan yaşlıların sağlıklı olduğu, ancak gençlerin taşıyıcı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu öngörüsünü ortaya koyuyor.

Son Güncelleme: 26.03.2020 13:29
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Erdem BULUT 2020-03-26 15:36:36

Sadece bağırmıyor, üstüne yürüyüp,diğer insanlar olmasa darp edecek sanki. Kişi, rozet ve devletin verdiği silahı taşıyamıyor, zorba-kabadayı olmuş. Devleti temsil edemez. Akıl ve ruh sağlığı normal değil,basit bir durumda muhakeme kaybolmuş. Sn. İçişleri Bakanımız gereğini yapar.

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