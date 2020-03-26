Yaşlı adama bağırıp üstüne yürüyen polis tepki topluyor

Manisa otogarında çekilen görüntülerde otobüsten inip evine gitmeye çalışan yaşlı bir adamın kızları veya gelinleri olduğu tahmin edilen iki genç kadının ve torunlarının yanında polisin tepkisine maruz kaldığı görülüyor.

Manisa otogar’da polisle 65 yaş üstü vatandaş arasında geçen diyalog. Bu nasıl saygısızca konusmadır. Sizce normal mi? Yazık ne olursa olsun, babası, dedesi yaşındaki insanlara , eşinin çoluğun çocuğun yanında devletin memuru bu şekilde bağırabilir mi? @tcicisleri @suleymansoylu pic.twitter.com/rPXFzS3mnO

— Izmir Çevirme Radar (@izmirdecevirme) March 26, 2020

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Polis üniformalı kişinin, etrafın skinleştirme çabalarına rağmen yaşlı adamın üstüne yürüyüp avazı çıktığı kadar bağırması büyük tepki topladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hakkında kullanıcılar "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu güç zehirlenmesi yaşayan polise gereken işlemi yapmalı" yorumları yapıldı.

HASTALIĞI YAŞLILAR YAYMIYOR

65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı pek çok insan tarafından yanlış anlaşıldı. Yaşlı insanların hastalığı yayması söz konusu olmadığı halde sanki diğer insanlara hastalık bulaştırıyorlarmış gibi tepki gösteren bilgisiz insanlar ceza aldıkları halde bu tür hareketleri gösteren şahıslar hak ihlali yapmaya devam ediyor.

YASAK YAŞLILARIN İYİLİĞİ İÇİN; GENÇLERİN BULAŞTIRMA İHTİMALİ DAHA YÜKSEK

Koronavirüs her yaştan insanı etkiliyor. Ancak yaşlı insanlarda etkisi çok daha ağır görülüyor. Ancak hastalığı taşıma, yayma ve hastalığa yakalanma ihtimali genç-yaşlı herkes için aynı oranda sıklık gösteriyor. Hatta gençlerin hastalığı hafif geçirmesi sebebiyle dışarıda dolaşma gücü bulması ancak yaşlı insanların hastalığa yakalanınca yatağa düşmesi dışarıda dolaşan yaşlıların sağlıklı olduğu, ancak gençlerin taşıyıcı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu öngörüsünü ortaya koyuyor.