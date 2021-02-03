Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu bugün toplanıyor...

Bilim Kurulu toplantısı son dakika gelişmeleri gündemde merak ediliyor. Bilim Kurulu toplantısında çıkacak kararlar ve detaylar ise gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Korona virüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu kararları neler olacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Korona virüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

BİLİM KURULU KARARLARI NELER OLACAK?

Bilim Kurulu toplantısı ardından yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.