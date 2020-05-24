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Yasağı delip trafik kazasına karıştı, 'Basın mensubuyum' dedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza yapan sürücü gazeteci olduğunu iddia ederken, valilik basın çalışma izin listesinde ismi çıkmayınca sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

Yasağı delip trafik kazasına karıştı, 'Basın mensubuyum' dedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza yapan sürücü gazeteci olduğunu iddia ederken, valilik basın çalışma izin listesinde ismi çıkmayınca sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı.

24 Mayıs 2020 Pazar 14:00
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Yasağı delip trafik kazasına karıştı, 'Basın mensubuyum' dedi

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında D-400 karayolu Sorgun Otogar alt kavşağında meydana geldi. Antalya istikametinden gelip şehir merkezine dönmekte olan Samet B.'nin kullandığı 07 ACF 471 plakalı otomobil ile Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Fırat Salih'in kullandığı 07 VU 259 plakalı otomobil çarpıştı. Işık ihlali nedeniyle meydana gelen kazada sürücülerden Samet B. hafif yaralandı. Yaralı 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Otomobillerin büyük zarar gördüğü kazada yola savrulan araç parçaları Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri tarafından toplandı.

Kaza yapan sürücülerden Fırat S., trafik polisinin ‘Sokağa çıkma kısıtlamasında karayolunda ne işin vardı?' sorusuna, “Ben Alanya'da yerel bir gazetede çalışıyorum” diyerek bir gazeteden aldığı tanıtım kartını gösterdi. Antalya Valiliğinden gelen izinli basın mensupları listesinde adı olmadığı görülen Fırat S., gazetecilerin çekim yaptığını görünce, “Ben Manavgatlıyım. Alanya'da gazetede çalışıyorum ama bugün görevde değilim. Manavgat'ta oturuyorum. Ekmek almaya gidiyorum. Bizim orada ekmek alabileceğim hiçbir yer yok. Ne market var, ne fırın. Ben de diğer tarafa ekmek almaya gidiyordum” diye konuştu.
Fırat S.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 lira idari yaptırım uygulandı.

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