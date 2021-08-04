YAŞ kararları açıklandı! İşte yeni Kara Kuvvetleri Komutanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar kamuoyuna açıklandı. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilirken yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu.

ÜMİT DÜNDAR EMEKLİ OLDU

YAŞ'ta alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Yaş kararına göre 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseldi. 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddinden emekliye sevk edilirken yeni Kara Kuvvetleri Komutanı 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri ise 1 yıl uzatıldı.

TERFİ ALANLAR BELLİ OLDU

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ve Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Rafet Dalkıran Korgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yalçın Payal ve ve Hasan Özyurt Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Orhan Gürdal Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

KAMUOYUNDA 'SARIKLI AMİRAL' OLARAK BİLİNEN MEHMET SARI EMEKLİ EDİLDİ

Öte yandan kamuoyunda 'sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı YAŞ kararları ile emekliliğe sevkedilen isim oldu.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

1 TUĞG. ALİ EKİYOR

2 TUĞG. BARBAROS KASAR

3 TUĞG. ÖZGÜR NUHUT

4 TUĞG. ERSİN KAYA

5 TUĞG. TANER SAĞIROĞLU

6 TUĞG. ÖZDEMİR ŞAN

7 TUĞG. AHMET YÜZBAŞIOĞULLARI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

TÜMA. TAYYAR ERTEM

1 TUĞA. GÜRSEL ÇAYPINAR

2 TUĞA. ÖNDER GÜRBÜZ

3 TUĞA. YALÇIN ÖZKÜTÜK

4 TUĞA. MEHMET CEM OKYAY

5 TUĞA. TANER GÜN

6 TUĞA. MEHMET SARI

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

1 TUĞG. BÜLENT TATKAN

2 TUĞG. REFİK ÖLMEZ

3 TUĞG. MURAT PEKŞEN

4 TUĞG. ERSİN GÖSE

5 TUĞG. COŞKUN UÇARCILAR

NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

1 TUĞG. ÇETİN KÖKLÜ

2 TUĞG. YÜKSEL ERDİN

3 TUĞG. YÜCEL YAZICI

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

1 TÜMA. YANKI BAĞCIOĞLU

2 TUĞA. MURAT DİNÇMAN

3 TUĞA. İBRAHİM RIZA ADANIR

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

1 TUĞG. SELİM KARSAVURANOĞLU

2 TUĞG. RASİM YALINBAŞ

3 TUĞG. ALPARSLAN YÜCEL SOYSAL

30 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

1 KORG. YAVUZ TÜRKGENCİ

2 TÜMG. ERHAN UZUN

3 TÜMG. YILMAZ YILDIRIM

TUĞG. GÖKSEL SEVİNDİK

TUĞG. İSMAİL HAKKI KÖSEALİ

TUĞG. BURHAN AKTAŞ

TUĞG. FARUK YILDIRIM

TUĞG. OĞUZ TOZAK

TUĞG. HURŞİT AĞIRCAN

TUĞG. SADETTİN ALP ERGİN

TUĞG. AHMET KASA

TUĞG. MÜCAHİT ZORLUTUNA

TUĞG. MEHMET ÖZEREN

TUĞG. ÖZKAN ULUTAŞ

TUĞG. SELÇUK YAVUZ

TUĞG. TANER UYSAL

TUĞG. ALPER ESER

TUĞG. TAMER ATAY

TUĞG. ENGİN CANDAŞ

TUĞG. SEBAHATTİN TÜRKER

TUĞG. AHMET İBİŞ

TUĞG. MEHMET RİFAT ALKAN

TUĞG. OSMAN ALP

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

1 TUĞA. BÜLENT TURAN

2 TUĞA. MEHMET BAYBARS KÜÇÜKATAY

3 TUĞA. AYHAN TÜRKER KOÇPINAR

4 TUĞA. YAVUZ KILIÇ

5 TUĞA. AYKUT MANİOĞLU

6 TUĞA. FİKRET ESİN

7 TUĞA. RECEP ERDİNÇ YETKİN

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORG. ZİYA CEMAL KADIOĞLU

KORG. İSMAİL GÜNEYKAYA

KORG. MEHMET ÖZLÜ

TÜMG. GÖKSEL KAHYA

TUĞG. KEMAL TURAN

TUĞG. KADİRCAN KOTTAŞ

TUĞG. YUSUF ERGE

TUĞG. OĞUZ OKUYUCU

TUĞG. FİDAN YÜKSEL

TUĞG. NECATİ GÜNDÜZ

TUĞG. BEKİR ERDAL ÖZGENÇ

TUĞG. BÜLENT ÇETİN

TUĞG. GÜRHAN ERGÜRHAN

TUĞG. SADIK UYGUR

30 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERAL-AMİRAL VE ALBAYLAR

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERALLER

KORG. SELÇUK BAYRAKTAROĞLU

KORG. ALİ SİVRİ

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER

TÜMG. LEVENT ERGÜN

TÜMG. METİN TOKEL

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER

TUĞG. İLKAY ALTINDAĞ

TUĞG. SEBAHATTİN KILINÇ

TUĞG. GÜLTEKİN YARALI

TUĞG. RAFET KILIÇ

TUĞG. FEDAİ ÜNSAL

TUĞG. TUNCAY ALTUĞ

TUĞG. RASİM YALDIZ

TUĞG. AYDIN CİHAN UZUN

TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR

1 TNK.KUR.ALB. İLKER GÖRGÜLÜ

2 P.KUR.ALB. ERHAN AKGÜL

3 İSTH.KUR.ALB. ENDER GÜNER

4 TOP.KUR.ALB. ERDOĞAN KOÇOĞLU

5 İSTH.KUR.ALB. TOLGA GENÇ

6 P.KUR.ALB. ERMAN KİRAZ

7 P.KOMD.ALB. MUSTAFA KÖSE

8 P.ALB. İLKER ERTUĞRUL

9 P.ALB. MEHMET KURUGÜL

10 P.ALB. HASAN CEYLAN

11 P.ALB. AHMET BURAK YÜRÜTEN

12 P.ALB. ERGÜN FİDAN

13 P.ALB. OSMAN PEKTAŞ

14 P.ALB. AYHAN KALENDER

15 P.ALB. MUSTAFA ÖZAY

16 P.ALB. SİNAN GÖKOĞLAN

17 P.ALB. ŞÜKRÜ ÖZBAKIR

18 P.ALB. SONER ORUÇOĞLU

19 P.ALB. ŞAHİN YENİLMEZ

20 P.ALB. MEHMET FATİH ÖREN

21 TNK.ALB. ERDİN KAYA

22 TNK.ALB. SELÇUK KAYA

23 TNK.ALB. ERCAN EROĞLU

24 TNK.ALB. ERAY ÜNGÜDER

25 TOP.ALB. ŞENOL ÇETİN

26 TOP.ALB. METİN KILIÇ

27 TOP.ALB. ÖMER ŞAHİN SELVİ

28 TOP.ALB. MAHMUT BÜYÜKCİNGİ

29 HV.SVN.ALB. YUSUF DİKER

30 KR.PLT.ALB. ZEYNEL ABİDİN ERGİNBAŞ

31 İS.ALB. ERDAL SERTUĞ TELLİ

32 MU.ALB. BİROL ARSLAN

33 MU.ALB. HALUK DOĞAN

34 İKM.ALB. NUMAN YÖNER

35 İKM.ALB. FATİH DAĞLI

36 MÜHT.ALB. MEHMET ALİ DURMUŞ

37 HAK.ALB. ESAT MAHMUT YILMAZ

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL

TÜMA. KADİR YILDIZ

TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER

TUĞA. YALÇIN PAYAL

TUĞA. HASAN ÖZYURT

TUĞAMİRALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR

1 DZ.KUR.ALB. ERDİNÇ ALTINER

2 DZ.KUR.ALB. YUSUF AKYÜZ

3 DZ.KUR.ALB. MEVLÜT SAVAŞ BİLİCAN

4 DZ.KUR.ALB. FATİH SEZAL

5 DZ.ALB. AZİZ BAKIOĞLU

6 DZ.ALB. NESLİM ESKİ

7 DZ.ALB. NİYAZİ UĞUR

8 DZ.P.ALB. İBRAHİM ÖZDOĞAN

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL

TÜMG. RAFET DALKIRAN

TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERAL

TUĞG. ORHAN GÜRDAL

TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR

1 HV.PLT.ALB. CİHANGİR YAY

2 HV.PLT.ALB. ERTAN UZUN

3 HV.PLT.ALB. SELAHATTİN AKALP

4 HV.PLT.ALB. VEDAT ÖNCEL

5 HV.PLT.ALB. ÖNDER ŞENSÖZ

6 HV.PLT.ALB. ÖMER NAFİZ GÜLMEZOĞLU

7 HV.SS.ALB. MEHMET ALİ KOÇ

8 HV.İSTH.ALB. SERKAN GÖKHAN CAN

9 HV.UÇK.BKM.ALB. MUSTAFA SADETTİN KARAKAN

10 HV.MU.ALB. ADEM AKYÜZ

11 HV.İKM.ALB. TAHİR KAHAN BÜYÜKSARAÇ