YAŞ kararları açıklandı! İşte yeni Kara Kuvvetleri Komutanı
Son dakika haberine göre; Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Kritik toplantıya Başkan Erdoğan liderlik etti. Toplantıda Kuvvet Komutanlarının son durumları değerlendiriliyor, terfi ve atamalar ele alındı. Başkan Erdoğan'ın imzası ile yürürlüğe girecek atamalar, terfiler ve kararların duyurulacağı açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'ın yaş haddinden emekli edildiğini, yerine 1.Ordu Komutanı Musa Avsever'in getirildiğini bildirdi. Kalın, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının yaş haddi sürelerinin uzatıldığını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlar kamuoyuna açıklandı. Buna göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilirken yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu.
ÜMİT DÜNDAR EMEKLİ OLDU
YAŞ'ta alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Yaş kararına göre 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseldi. 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddinden emekliye sevk edilirken yeni Kara Kuvvetleri Komutanı 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever oldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süreleri ise 1 yıl uzatıldı.
TERFİ ALANLAR BELLİ OLDU
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ve Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Rafet Dalkıran Korgeneralliğe terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yalçın Payal ve ve Hasan Özyurt Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Orhan Gürdal Tümgeneralliğe terfi ettirildi.
KAMUOYUNDA 'SARIKLI AMİRAL' OLARAK BİLİNEN MEHMET SARI EMEKLİ EDİLDİ
Öte yandan kamuoyunda 'sarıklı amiral' olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı YAŞ kararları ile emekliliğe sevkedilen isim oldu.
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
1 TUĞG. ALİ EKİYOR
2 TUĞG. BARBAROS KASAR
3 TUĞG. ÖZGÜR NUHUT
4 TUĞG. ERSİN KAYA
5 TUĞG. TANER SAĞIROĞLU
6 TUĞG. ÖZDEMİR ŞAN
7 TUĞG. AHMET YÜZBAŞIOĞULLARI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
TÜMA. TAYYAR ERTEM
1 TUĞA. GÜRSEL ÇAYPINAR
2 TUĞA. ÖNDER GÜRBÜZ
3 TUĞA. YALÇIN ÖZKÜTÜK
4 TUĞA. MEHMET CEM OKYAY
5 TUĞA. TANER GÜN
6 TUĞA. MEHMET SARI
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
1 TUĞG. BÜLENT TATKAN
2 TUĞG. REFİK ÖLMEZ
3 TUĞG. MURAT PEKŞEN
4 TUĞG. ERSİN GÖSE
5 TUĞG. COŞKUN UÇARCILAR
NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
1 TUĞG. ÇETİN KÖKLÜ
2 TUĞG. YÜKSEL ERDİN
3 TUĞG. YÜCEL YAZICI
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
1 TÜMA. YANKI BAĞCIOĞLU
2 TUĞA. MURAT DİNÇMAN
3 TUĞA. İBRAHİM RIZA ADANIR
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
1 TUĞG. SELİM KARSAVURANOĞLU
2 TUĞG. RASİM YALINBAŞ
3 TUĞG. ALPARSLAN YÜCEL SOYSAL
30 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
1 KORG. YAVUZ TÜRKGENCİ
2 TÜMG. ERHAN UZUN
3 TÜMG. YILMAZ YILDIRIM
TUĞG. GÖKSEL SEVİNDİK
TUĞG. İSMAİL HAKKI KÖSEALİ
TUĞG. BURHAN AKTAŞ
TUĞG. FARUK YILDIRIM
TUĞG. OĞUZ TOZAK
TUĞG. HURŞİT AĞIRCAN
TUĞG. SADETTİN ALP ERGİN
TUĞG. AHMET KASA
TUĞG. MÜCAHİT ZORLUTUNA
TUĞG. MEHMET ÖZEREN
TUĞG. ÖZKAN ULUTAŞ
TUĞG. SELÇUK YAVUZ
TUĞG. TANER UYSAL
TUĞG. ALPER ESER
TUĞG. TAMER ATAY
TUĞG. ENGİN CANDAŞ
TUĞG. SEBAHATTİN TÜRKER
TUĞG. AHMET İBİŞ
TUĞG. MEHMET RİFAT ALKAN
TUĞG. OSMAN ALP
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
1 TUĞA. BÜLENT TURAN
2 TUĞA. MEHMET BAYBARS KÜÇÜKATAY
3 TUĞA. AYHAN TÜRKER KOÇPINAR
4 TUĞA. YAVUZ KILIÇ
5 TUĞA. AYKUT MANİOĞLU
6 TUĞA. FİKRET ESİN
7 TUĞA. RECEP ERDİNÇ YETKİN
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORG. ZİYA CEMAL KADIOĞLU
KORG. İSMAİL GÜNEYKAYA
KORG. MEHMET ÖZLÜ
TÜMG. GÖKSEL KAHYA
TUĞG. KEMAL TURAN
TUĞG. KADİRCAN KOTTAŞ
TUĞG. YUSUF ERGE
TUĞG. OĞUZ OKUYUCU
TUĞG. FİDAN YÜKSEL
TUĞG. NECATİ GÜNDÜZ
TUĞG. BEKİR ERDAL ÖZGENÇ
TUĞG. BÜLENT ÇETİN
TUĞG. GÜRHAN ERGÜRHAN
TUĞG. SADIK UYGUR
30 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERAL-AMİRAL VE ALBAYLAR
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI: ORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN KORGENERALLER
KORG. SELÇUK BAYRAKTAROĞLU
KORG. ALİ SİVRİ
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERALLER
TÜMG. LEVENT ERGÜN
TÜMG. METİN TOKEL
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERALLER
TUĞG. İLKAY ALTINDAĞ
TUĞG. SEBAHATTİN KILINÇ
TUĞG. GÜLTEKİN YARALI
TUĞG. RAFET KILIÇ
TUĞG. FEDAİ ÜNSAL
TUĞG. TUNCAY ALTUĞ
TUĞG. RASİM YALDIZ
TUĞG. AYDIN CİHAN UZUN
TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
1 TNK.KUR.ALB. İLKER GÖRGÜLÜ
2 P.KUR.ALB. ERHAN AKGÜL
3 İSTH.KUR.ALB. ENDER GÜNER
4 TOP.KUR.ALB. ERDOĞAN KOÇOĞLU
5 İSTH.KUR.ALB. TOLGA GENÇ
6 P.KUR.ALB. ERMAN KİRAZ
7 P.KOMD.ALB. MUSTAFA KÖSE
8 P.ALB. İLKER ERTUĞRUL
9 P.ALB. MEHMET KURUGÜL
10 P.ALB. HASAN CEYLAN
11 P.ALB. AHMET BURAK YÜRÜTEN
12 P.ALB. ERGÜN FİDAN
13 P.ALB. OSMAN PEKTAŞ
14 P.ALB. AYHAN KALENDER
15 P.ALB. MUSTAFA ÖZAY
16 P.ALB. SİNAN GÖKOĞLAN
17 P.ALB. ŞÜKRÜ ÖZBAKIR
18 P.ALB. SONER ORUÇOĞLU
19 P.ALB. ŞAHİN YENİLMEZ
20 P.ALB. MEHMET FATİH ÖREN
21 TNK.ALB. ERDİN KAYA
22 TNK.ALB. SELÇUK KAYA
23 TNK.ALB. ERCAN EROĞLU
24 TNK.ALB. ERAY ÜNGÜDER
25 TOP.ALB. ŞENOL ÇETİN
26 TOP.ALB. METİN KILIÇ
27 TOP.ALB. ÖMER ŞAHİN SELVİ
28 TOP.ALB. MAHMUT BÜYÜKCİNGİ
29 HV.SVN.ALB. YUSUF DİKER
30 KR.PLT.ALB. ZEYNEL ABİDİN ERGİNBAŞ
31 İS.ALB. ERDAL SERTUĞ TELLİ
32 MU.ALB. BİROL ARSLAN
33 MU.ALB. HALUK DOĞAN
34 İKM.ALB. NUMAN YÖNER
35 İKM.ALB. FATİH DAĞLI
36 MÜHT.ALB. MEHMET ALİ DURMUŞ
37 HAK.ALB. ESAT MAHMUT YILMAZ
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMAMİRAL
TÜMA. KADİR YILDIZ
TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER
TUĞA. YALÇIN PAYAL
TUĞA. HASAN ÖZYURT
TUĞAMİRALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
1 DZ.KUR.ALB. ERDİNÇ ALTINER
2 DZ.KUR.ALB. YUSUF AKYÜZ
3 DZ.KUR.ALB. MEVLÜT SAVAŞ BİLİCAN
4 DZ.KUR.ALB. FATİH SEZAL
5 DZ.ALB. AZİZ BAKIOĞLU
6 DZ.ALB. NESLİM ESKİ
7 DZ.ALB. NİYAZİ UĞUR
8 DZ.P.ALB. İBRAHİM ÖZDOĞAN
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
KORGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TÜMGENERAL
TÜMG. RAFET DALKIRAN
TÜMGENERALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞGENERAL
TUĞG. ORHAN GÜRDAL
TUĞGENERALLİĞE TERFİ ETTİRİLEN ALBAYLAR
1 HV.PLT.ALB. CİHANGİR YAY
2 HV.PLT.ALB. ERTAN UZUN
3 HV.PLT.ALB. SELAHATTİN AKALP
4 HV.PLT.ALB. VEDAT ÖNCEL
5 HV.PLT.ALB. ÖNDER ŞENSÖZ
6 HV.PLT.ALB. ÖMER NAFİZ GÜLMEZOĞLU
7 HV.SS.ALB. MEHMET ALİ KOÇ
8 HV.İSTH.ALB. SERKAN GÖKHAN CAN
9 HV.UÇK.BKM.ALB. MUSTAFA SADETTİN KARAKAN
10 HV.MU.ALB. ADEM AKYÜZ
11 HV.İKM.ALB. TAHİR KAHAN BÜYÜKSARAÇ