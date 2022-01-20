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Yarıyıl tatilini keyifli geçirmek için 22 öneri

Yarıyıl tatiline sayılı günler kaldı. Tatilin aile üyeleri ile verimli vakit geçirmek, küçük molalar vererek yeni döneme daha motive şekilde devam etmek için hem ebeveynler hem de çocuklar açısından güzel bir fırsat olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Yetişkinler olarak sosyalleşmeye, dinlenmeye, rahatlamaya ihtiyacımız olduğu bugünlerde çocukların da kaygılı, yorgun, bunalmış hissedebileceğini unutmamak gerek. Havalar soğuk olsa da parklarda, doğada vakit geçirmek hem ebeveynler hem de çocuklar için çok önemli” açıklamasında bulundu.

Güncel 20.01.2022, 10:23
Yarıyıl tatilini keyifli geçirmek için 22 öneri

Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, sömestir tatilini keyifli ve verimli geçirmek için önerilerde bulundu:

  • Tatillerde tüm aile üyelerinin bir arada zaman geçirmesi konusunda herkesin istekli olması önemli. Günü dolu geçirmeye çalışmak yerine herkesin ortak kararı ile yapılan planlar, etkinlikler hem çocuklar hem de ebeveynler için daha keyifli olur.
  • Çocukların mümkünse mesafeli bir şekilde, değilse uzaktan (online) da olsa düzenli bir şekilde akranlarıyla iletişim kurmaları için yardımcı olabilirsiniz. Tatilde arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebileceği buluşmalar, akranları ile doğa yürüyüşleri, geziler planlanabilir. 

  • Çocuklarınızla sorumluluklar hakkında, evde yapılması gereken işler hakkında konuşabilirsiniz. Planlarınızı çocuklarla konuşmak onlara kendilerini değerli hissettirecektir. Çocuğunuzla birlikte ertesi günü veya haftayı planlamak hem planlara daha fazla uymalarını sağlar hem de karar verme ve sorumluluk alma gibi becerilerini geliştirir. 
  • Uyku, uyanma, yemek, teknoloji kullanımı, oyun saatleri değişmemeli. Çocuklar tatilde de rutin düzenlerine devam ederek düzenleri bozulmadan günü verimli geçirmeliler. Okula dönüşte uyum sorunu yaşamamak için düzenin devam etmesi önemli.
  • Ödevler veya ek çalışmalar da tatil boyunca ihmal edilmemeli. Her gün belirli saat aralıklarında, özellikle sabah saatlerinde kısa kısa ödev veya ders çalışma, konu tekrarı gibi zamanlar planlanabilir. 
  • Bazı çocuklar hastalanmayla ilgili kaygılarından dolayı evden dışarı çıkmak istemeyebilir. Bu gibi durumlarda çocuklara tedbirleri hatırlatıp güvenli ortamlarda sosyalleşmelerine yardımcı olabilirsiniz. Açık havada sosyal mesafeye dikkat edilerek planlanan buluşmalar hem ebeveynlerin kaygısını azaltacak hem de çocukların özgürce sosyalleşmelerine fırsat sağlayacaktır.
  • Tüm aile üyeleri bir arada olmak isteyebilir fakat yeni varyantların da etkisiyle vakaların artması bizi tedirgin edebilir. Ailece yapılan etkinliklerde gruplara bölünerek bir araya gelmek daha sağlıklı olabilir. Pandemiyle mücadele ederken her birimizin sorumluluklarını unutmaması önemli. Konser, sinema, tiyatro gibi birçok insanın bir araya geldiği etkinliklere giderken yeterli önlemin alınıp alınmadığına dikkat edilmeli.
  • Yapacağınız etkinliklere karar verirken çocuğun yaşına ve gelişimine uygun olan hem eğlenebileceği hem de öğrenebileceği etkinliklerle bilgilerini pekiştirirken keyifli zamanlar yaratabilirsiniz. 
  • Üretmek, keşfetmek ve bunu paylaşmak çocukların gelişimi için oldukça önemli. Çocuklarınızla birlikte sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilir, yeni tarifler deneyebilirsiniz. 
  • Tüm aile üyelerinin katıldığı beceri veya yaratıcılık temelli etkinlikler planlanabilir.
  • Zaman zaman ailece çocukların gelişimine uygun olarak seçilen filmler veya belgeseller izlenip sonrasında izlenen film değerlendirilebilir.
  • Ailece kitap okuma etkinlikleri planlanabilir. Daha sonra okunan kitabın resmi yapılabilir veya sorularla pekiştirilebilir.
  • Yarışma ve rekabetin ön planda olmadığı tüm aile üyelerinin katılabileceği oyunlar oynanabilir.
  • Puzzle, bulmaca, eğitici kutu oyunları, bilgi kartlarıyla keyifli ve aynı zamanda verimli vakit geçirilebilir.
  • Tatil boyunca çocukların eğitimden uzak kalmaması için her gün ortalama 30-40 dakikalık çocukları çok yormayacak çalışmalar veya konu tekrarı faydalı olacaktır. Ders çalışmaları konusunda baskı yapmamak, zorlamamak, sert ve suçlayıcı uyarılardan, onlara kendilerini değersiz hissettirecek tutumlardan kaçınmak önemli. 
  • Tatilde de ekran süresi ve sınırlar mutlaka hatırlatılmalı ve bu sınır her gün aynı olmalı. Anne ve babalar bu kuralları sürdürürken mutlaka tutarlı ve istikrarlı olmalı.
  • Evde yapacak bir şey bulamadığını ve sıkıldığını söyleyen çocuklara ebeveynler, evde de olsalar neler yapabilecekleri, vakti nasıl verimli ve aynı zamanda eğlenceli geçirebilecekleri konusunda tavsiyeler vermeli. 
  • Çocuklar tatil boyunca ekranlardan mümkün olduğunca uzaklaşmalı. Sadece tatillerde değil okul süresi boyunca da çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri için ders saatleri dışında tablet veya bilgisayarla geçirilen süre sınırlandırılmalı, fazlaysa azaltılmalı.
  • Tatilde de aynı okul sürecinde olduğu gibi yemekler tablet veya televizyon izlerken yenmemeli. Tüm aile üyelerinin bir araya gelip aynı saatte yemek yiyeceği bir düzen oluşturulmalı. Masa tüm aile üyelerinin desteği ile kurulmalı ve toplanmalı.
  • Ebeveynler tatil boyunca çocukları arkadaşlarıyla bir araya getirmek adına online buluşmalar düzenleyebilirler. Bu buluşmalarda çok yorucu olmayan kısa süren etkinlikler, egzersizler, hatta ebeveynlerin de katılacağı keyifli etkinlikler yapılabilir. 
  • Çocukları sınırlandırmadan, kontrolü hayal güçlerine bırakarak keyifli vakit geçirmelerini sağlayabilirsiniz. Onlara sürekli yönlendirmeler yapmanız, ne yapacaklarını söylemeniz, oynadıkları oyuna gereğinden fazla müdahale etmeniz bireysel geçirdikleri vakitte üretkenliklerini ve yaratıcılıklarını kısıtlayacaktır. 
  • Çocuklara tatilin kaç gün süreceği, tatil bittikten sonra okula tekrar eski düzeninde devam edeceği hatırlatılmalı. Küçük yaştaki çocukların daha kolay anlamaları için resimlerle konuşulanlar ve anlatılanlar somutlaştırılabilir.
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