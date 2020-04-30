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YARIN 1 MAYIS! KİMLER İŞ BAŞI YAPACAK?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Türkiye'de de 2009'da TBMM'de kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edildi.

YARIN 1 MAYIS! KİMLER İŞ BAŞI YAPACAK?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Türkiye'de de 2009'da TBMM'de kabul edilen yasa ile resmi tatil ilan edildi.

30 Nisan 2020 Perşembe 14:24
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YARIN 1 MAYIS! KİMLER İŞ BAŞI YAPACAK?

1 MAYIS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için bankalar vatandaşlara hizmet vermeyecek. İnternet bankacılığında ise hafta sonu olduğu gibi EFT işlemleri ilk mesai saatinde gerçekleşecek.

1 MAYIS'TA KARGO FİRMALARI ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs'ta PTT şubeleri çalışmayacak, ancak kargo firmalarının bazı şubeleri firmalara göre değişiklik göstererek açık olabilecek. 1 Mayıs'ta kargo işlemlerinizi gerçekleştirmek için öncesinde kargo firmanızı aramanız işlerinizi kolaylaştıracaktır.

1 MAYIS NEDEN KUTLANIYOR?

İlk kez 1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886'da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil'de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil'deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park'a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, ‘Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu' şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs'ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket Olayı'na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada “Birlik, mücadele ve dayanışma günü ” olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs'ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.

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