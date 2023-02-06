Yardım uçakları ve ekipler İGA İstanbul Havalimanı’ndan yola çıktı

Türkiye’nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremin yaralarını sarmak için de İGA İstanbul Havalimanı, kriz masası kurarak deprem bölgesine ulaştırılmak adına tüm destek ve imkânlarını seferber etti.

İGA İstanbul Havalimanı’nda toplanan polis, itfaiye ve arama kurtarma görevlilerinin deprem bölgelerine sevkleri başladı. Havalimanında toplanan arama kurtarma ekiplerini taşıyan uçaklar art arda havalanırken, öncelikli olarak sabah erken saatlerde yardım ekiplerini taşıyan TK3426 sefer sayılı ilk uçak Malatya’ya hareket etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerini taşıyan TK3390 ve TK3391 sefer sayılı iki uçağın Adana’ya havalanacağı, önümüzdeki saatlerde ise AFAD ekiplerini taşıyan TK3399 ve TK3430 sefer sayılı iki uçağın Adana’ya, TK3392 ve TK3428 sefer sayılı uçakların da Gaziantep’e hareket edeceği belirtildi.

Gaziantep ve Adana’ya öğlene doğru birer seferin daha organize edildiği ve arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerine sevkinin devam edeceği kaydedildi. Adana’ya, teçhizatlar ve ekipmanların yüklendiği TK6030 sefer sayılı kargo seferinin de önümüzdeki saatlerde intikal edeceği ifade edildi. İGA İstanbul Havalimanı’ndan 500’den fazla polis ve arama kurtarma görevlisinin de deprem bölgelerine sevk edileceği bilgisi kayıtlara geçti.