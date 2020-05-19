Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
101983
ALTIN
380.403
DOLAR
6.8638
STERLİN
8.3274
EURO
7.5015

"YARASA ADAM UÇUŞU" ARTVİN'DE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü dolayısıyla Artvin'de uçuş yaptı.

"YARASA ADAM UÇUŞU" ARTVİN'DE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Base jump (serbest düşüş) ve wingsuit (yarasa adam uçuşu) sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütü pilotu Ferdi Toy, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü dolayısıyla Artvin'de uçuş yaptı.

19 Mayıs 2020 Salı 15:49
2017 Okunma
"YARASA ADAM UÇUŞU" ARTVİN'DE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Sporcular Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, Atatepe'de bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli ile yanındaki Türk bayrağı arasından geçecekleri bir uçuş planladı. 2 bin rakımlı Genya Dağı'na çıkan sporcular, buradan Ferdi Toy'un kullandığı paraşütle atlayış yaptı.

Cengiz Koçak, bir noktada paraşütten ayrılarak wingsuit ile Atatürk heykeli ile Türk bayrağı arasından geçerek yaklaşık 1 kilometrelik uçuşunu Çoruh Nehri kenarına inerek tamamladı.

Toy da kullandığı paraşütle Atatürk heykelinin üzerinden geçerek Koçak'ı görüntüledi.

Son Güncelleme: 19.05.2020 15:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 milyondan fazla kişinin bilet aldığı uçak Samsun'a indi
8 milyondan fazla kişinin bilet aldığı uçak Samsun'a indi
Haliç 19 Mayıs'ta kırmızı beyaz oldu
Haliç 19 Mayıs'ta kırmızı beyaz oldu
'Leyletü’l-Kadr' nedir? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin Kuran'ı Kerim'deki yeri ve önemi...
'Leyletü’l-Kadr' nedir? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin Kuran'ı Kerim'deki yeri ve önemi...
Bir annenin korona isyanı: 'Anneler gününü çocuklarım olmadan geçirdim, bayrama da onlarsız girmek istemiyorum'
Bir annenin korona isyanı: 'Anneler gününü çocuklarım olmadan geçirdim, bayrama da onlarsız girmek istemiyorum'
Bakan Çavuşoğlu: 'Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor'
Bakan Çavuşoğlu: 'Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
İçişleri Bakanlığından valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirleri konulu ek genelge
İçişleri Bakanlığından valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirleri konulu ek genelge
Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
EGM'den 19 Mayıs'a özel video paylaşımı
EGM'den 19 Mayıs'a özel video paylaşımı
Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı kesinleşti
Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı kesinleşti
Duayen gazeteciye veda... Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti
Duayen gazeteciye veda... Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı
Cumhurbaşkanlığı kabinesi video konferansla toplandı
Benzine 13 kuruş, motorine 8 kuruş zam
Benzine 13 kuruş, motorine 8 kuruş zam
19 Mayıs 2020 EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI
19 Mayıs 2020 EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI
Koronavirüsü 30 saniyede öldüren kabin
Koronavirüsü 30 saniyede öldüren kabin
Rekor sıcakta yasak dinlemediler
Rekor sıcakta yasak dinlemediler
Bakan Koca'dan hastanelere inceleme
Bakan Koca'dan hastanelere inceleme
İslam'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı
İslam'a hakaret içerikli paylaşıma gözaltı
THY tarihi uçuş 2.5 milyon yolcuya ulaştı
THY tarihi uçuş 2.5 milyon yolcuya ulaştı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim