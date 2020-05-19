"YARASA ADAM UÇUŞU" ARTVİN'DE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU

Sporcular Cengiz Koçak ve Ferdi Toy, Atatepe'de bulunan Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli ile yanındaki Türk bayrağı arasından geçecekleri bir uçuş planladı. 2 bin rakımlı Genya Dağı'na çıkan sporcular, buradan Ferdi Toy'un kullandığı paraşütle atlayış yaptı.

Cengiz Koçak, bir noktada paraşütten ayrılarak wingsuit ile Atatürk heykeli ile Türk bayrağı arasından geçerek yaklaşık 1 kilometrelik uçuşunu Çoruh Nehri kenarına inerek tamamladı.

Toy da kullandığı paraşütle Atatürk heykelinin üzerinden geçerek Koçak'ı görüntüledi.