YAPI KREDİ DOĞA DOSTU TAŞIT KREDİSİ İLE YEŞİL ENERJİYİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Doğa dostu taşıt kullanımını destekliyoruz

Sürdürülebilir bir dünya için müşterilerine her alanda destek olduklarını belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, şu değerlendirmede bulundu: “Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek adına finans sektörünün dönüştürücü gücünün farkındayız. Bu doğrultuda kaynakların doğru kullanımı için Yapı Kredi olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Doğa Dostu Taşıt Kredisi ürünümüzle müşterilerimizi, doğamızın korunması için doğa dostu taşıtları kullanmaları yönünde teşvik ediyoruz. Sunduğumuz cazip faiz oranıyla müşterilerimize, sürdürülebilirlik yolculuklarında eşlik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürüdürülebilirlik alanında daha iyi bir dünya için farklı finansman ürünleri sunmaya devam edeceğiz.’’