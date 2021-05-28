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YALIKAVAK MARİNA'DAN BASIN AÇIKLAMASI

Yalıkavak Marina son yaşanan olaylar üzerine yazılır bir basın açıklaması yaptı

Güncel 28.05.2021, 19:23 28.05.2021, 20:26
YALIKAVAK MARİNA'DAN BASIN AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada: "Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ağar, 17.05.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılma isteğini yazılı olarak tarafımıza bildirmiş, ancak Sayın Ağar'ın sağlık sorunları nedeniyle gerekli işlemlerin yapılması ertelenmiştir. Bu vesileyle Sayın Mehmet Ağar'ın şirketimizdeki görevinin sona erdiği bilgisini kamuoyu ile paylaşır, bu zamana kadar verdiği katkı ve hizmetler için kendisine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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