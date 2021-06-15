Yalıkavak Marina'nın yeni sahibi kim? Mahkemeden flaş karar...

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in açıklamalarında adı geçen Yalıkavak Marina'nın şaibeli bir şekilde el değiştirdiği iddiasına ilişkin İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli dolandırıcılıktan açılan dava bugün karara bağlandı.

Azeri iş insanı Mübariz Gurbanoğlu’nun şikayeti üzerine aralarında Yalıkavak Marina’nın şimdiki sahibi Anar Alizade, Gurbanoğlu’nun eski CEO’su Alaattin Aykaç ile eski yöneticileri Ali Kemal Çelikten ve Mehmet Ercil beraat etti.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada tanık Deniz Ketenci dinlendi. Ketenci, Palmali Şirketler Grubu’nun hukuk danışmanlığını yaptığını belirterek, "Sözleşmenin yapılması aşamasında hileli bir husus duymadım" dedi.

Savcılık esas hakkındaki mütalaasında dolandırıcılık suçunun gerçekleşmediği ifade edilerek, 'Gurbanoğlu’nun sanıklara duyduğu güven ilişkisi nedeniyle 31 milyon 915 bin 732 dolarlık hisse devrine ilişkin beyanının iş hayatına hakim birçok şirketi olan bir insandan beklenmeyen, hayatın olağan akışına aykırı bir davranış olduğu' vurgulandı.

Değeri 200 milyon dolar

Gurbanoğlu, İngilizce bilmediğini iddia etse dahi satış fiyatından haberdar olmamasının İngilizce bilip bilmemesiyle alakalı olmadığı anlatıldı. Satışta hukuki danışmanlık yapan tanık Klodian Murrja’nın Gurbanoğlu’na Türkçe rapor verdiklerine ve satış tutarını söylediklerine ilişkin beyanının Azeri iş insanını yalanladığı belirtildi.

Yalıkavak Marina’nın değerinin 200 milyon doları bulduğu, hisselerin yüzde 50’nin Gurbanoğlu’na ait olduğu, kredi ve borçlar düşüldüğünde sözleşmede yazılan miktar ile yerin değeri arasında fahiş fiyat farkı oluşmadığı anlatıldı. Nitelikli dolandırıcılığa ilişkin delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat verilmesi istendi.

Mahkeme; Anar Alizade ile Ali Kemal Çelikten, Mehmet Ercil ve Alaattin Aykaç hakkında beraate karar verdi.