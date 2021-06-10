YAKUPLU KENT ORMANI KAPILARINI AÇTI

Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çalışmaları yürütülen Yakuplu Kent Ormanı, çocuk seslerinin kuş seslerine karıştığı ve doğayla iç içe bir sosyal donatı alanı olarak kapılarını Beylikdüzü halkına açtı. Ahşap malzemelerle yapılan çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, fitness aletleri, piknik alanları, 300 kişilik amfi tiyatrosu ve donanımlı bir sosyal tesisi bulunan orman, 50 dönümlük alanda hayata geçirildi. Peyzaj düzenlemeleriyle de ziyaretçileri hayran bırakacak ormanda yer alan 224 ağaç korunarak mevcut ağaçların iki katı kadar ağaç dikildi.

Nitelikli hale getirilen ormanın açılışı; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Çocuklar için boyama ve masal atölyeleri, cep sahnelerde Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası’nın genç yeteneklerinin konserleri ve çeşitli etkinlikler gün boyunca devam etti.

Çalık: Doğayla savaşan değil, doğayla uyum içinde yaşayan nesiller yetiştirmek istiyoruz

Açılışta yaptığı konuşmasına, ilçe belediyeleri ile iş birliği içerisinde çalışan bir Büyükşehir Belediyesi’nin olmasının büyük şans olduğunu vurgulayarak başlayan Başkan Mehmet Murat Çalık, “İstanbul’da ilçe belediyeleriyle iş birliği yapan, koordineli ve eşgüdümlü çalışan bir Büyükşehir Belediyesi var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Beylikdüzü’nde çok önemli işlere imza attık. Altyapıdan, üstyapıya ve ulaşıma kadar pek çok alanda ilerleme sağladık. Doğayla savaşan değil, doğayla uyum içinde yaşayan nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bunun için de doğayla uyumlu, çevreye saygılı kentsel planlamayı benimsiyoruz. Beylikdüzü İstanbul’un kişi başına en çok yeşil alan düşen ilçelerinden biri olsa da, ‘Bu kadar yeşil bize yeter’ demeden, daha da yeşil bir Beylikdüzü için gayret sarf ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz, 50 bin m2’lik Yakuplu Kent Ormanı ile hem Yakuplu mahallemize hem de Beylikdüzümüze yepyeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Beylikdüzü’nü yaşayan, nefes alan ve İstanbul’a nefes aldıran bir kent haline getirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Beylikdüzü bugüne nefes, yarına umut ve örnek olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Tören sonrasında etkinlik alanlarını gezen Çalık, vatandaşlarla ve çocuklarla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İmamoğlu: Milyonlarca metrekareyi bu kente kazandıracağız

Açılış öncesi alanda vatandaşlarla bir araya gelen Ekrem İmamoğlu ise “Doğayı korumak; yaşamı korumak ve doğayı geliştirmektir. Yeşil alanları büyütmek geleceği kurtarmaktır. Bugün burada çok güzel bir ormanımızı tamamladık. Ayrıca içerisinde İBB’nin en uygun ücretlerle vatandaşlarına hizmet vereceği keyifli bir sosyal tesisimiz de açılıyor. Oraya bütün vatandaşlarımızı bekliyorum. Yeşille ilgili yatırımlarımız çok güçlü bir biçimde yürüyor. Milyonlarca metrekareyi bu kente kazandıracağız.” şeklinde konuştu. Konuşmasında Kanal İstanbul’a da değinen İmamoğlu, “Doğaya karşı yapılan yanlışlar, bir güvenlik sorunudur ve hayatı tehdit eder. Kanal İstanbul projesinin içinde yatan aslında kanal meselesi değil, sağına soluna dikilecek binalardır. Ama bizim o işe tahammülümüz yok. ‘Milet Bahçeleri, yeşil alanlar yapıyoruz’ diyorlar, Allah razı olsun daha fazlasını yapın ama bunu yapmayın. Bu yanlıştan dönün, ısrar ediyoruz. Elinizdeki yetki ile İstanbul kentinin geleceğini sıkıntıya sokamazsınız. Türkiye’nin geleceğini tehdit altına alamazsınız” dedi.