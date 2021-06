Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Artvinli besiciler dertli

Artvin’de Kurban Bayramı öncesi hazırlıklara başlayan büyük baş ve küçükbaş hayvan besicileri, yem ve ot fiyatlarındaki artışının yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatlarını henüz etkilemediğini söyledi. Besiciler bu yıl yem, saman ve ot fiyatlarına yüzde 50-70 oranında zam geldiğini belirterek et ve kurbanlık fiyatlarının ise yüzde 10 oranında arttığını ifade ettiler.

Bu yıl Güneydoğu ve İç Anadolu bölgesinde yaşanan kuraklık besicileri zor duruma soktu. Kuraklıktan kaynaklı yem, ot ve saman fiyatlarına son bir ay içinde yüzde 30 oranında zam yapıldı. Kurbanlık fiyatlarına geçtiğimiz yıla göre çok az bir zaman yapılarak neredeyse geçtiğimiz yıl aynı düzeylerde seyrettiğini ifade eden besiciler oldukça dertli.





“Hayvan sayısı gün geçtikçe düşmektedir”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Artvin İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talip Işık, “Bugün yem fiyatı yüzde 50, yüzde 100 arttığı halde et fiyatları ona istinaden artmamıştır. Sürekli et fiyatları konuşuluyor ama ülkemizde en az artan et fiyatlarıdır. Ülkemizde, Artvin’de hayvan sayımız gün geçtikçe düşmektedir. Neden düşmekte artık üretici üretmekten faz geçiyor. Geçtiğimiz yıl 1 liraya aldığımız otun fiyatı 1 lira 60 kuruş olmuş. 85 liraya aldığımız yem 160 lira olmuş. Yani yem ve ot fiyatları yüzde 50 yüzde 70 oranında artmış. Et fiyatları ise 65 lira, burada hem üretici zarar ediyor hem tüketici” dedi.





“Son bir hafta içinde yem fiyatları yüzde 30 oranın da arttı”

İlçede yem ve zirai ürünler satan Fuat Salan, "Yem fiyatları kışın normaldi artmadı. Fakat Güneydoğu, İç Anadolu bölgesinde bahar kurak geçince, fiyatlar birden bire zirve yaptı. Fabrikalar arpa yok diyor. Hem kurban üstü sirkülasyon çok, hem de arpa olmayınca fiyatlar yüzde 30 oranında artış gösterdi. Kuraklık hat safa da bizim bölgemizde yağmur gördü ama yeterli değil, ot fiyatları da buna bağlı olarak artıyor. Arpa, yem son bir hafta içinde yüzde 30, oranında zamlandı. Gecen sene fiyatlarına göre ise yem fiyatları yüzde 50’yi geçti. Geçtiğimiz yıl bir arpanın çuvalı 95 liraydı. Şuanda 165 bandında onu da bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda besicilik yapan Salan, "Bu artış henüz hayvan fiyatlarına yansımadı. Geçtiğimiz yıl büyük başın kesimini 40 liradan yaptırıyorduk. Son 1 ayda yüzde 10 zam geldi. 45 lira oldu" şeklinde konuştu.





“Kasap fiyatına kurbanlık satıyoruz"

Çocukluğunda beri besilik yapan Mehmet Kara ise ”Kurbana 40 büyükbaş hayvanım var. Bunlara günde ot saman hariç 300 kilo yem veriyoruz. Kurbana sattığım hayvanların fiyatı kasaba kestirdiğimiz fiyata geliyor neredeyse. Maliyetleri fazla, emeğimiz saymıyorum ot yem fiyatları artmış bu fiyatlara besici ne yapsın. Bizde bu işi bir iki sene daha yaparız sonra bırakmaya bakacağız” diye konuştu.