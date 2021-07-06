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Yağış trafiği kilitledi, yüzde 69'a çıktı
İstanbul Avrupa Yakasında sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle trafik yer yer durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 69’a çıktı.
Güncel 06.07.2021, 09:28 06.07.2021, 09:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, kimi vatandaşlar ile sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Yağış, TEM ve E-5 Karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Yer yer durma noktasına gelen trafikte yoğunluk saat 08.45 itibariyle yüzde 69'lara kadar çıktı.
Avcılar'da yağışla beraber trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.