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Yağış trafiği kilitledi, yüzde 69'a çıktı

İstanbul Avrupa Yakasında sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle trafik yer yer durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 69’a çıktı.

Güncel 06.07.2021, 09:28 06.07.2021, 09:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, kimi vatandaşlar ile sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Yağış, TEM ve E-5 Karayolunda trafik yoğunluğuna neden oldu. Yer yer durma noktasına gelen trafikte yoğunluk saat 08.45 itibariyle yüzde 69'lara kadar çıktı.

Avcılar'da yağışla beraber trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur