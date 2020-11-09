banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Yağcıoğlu Apartmanı böyle çökmüş
Yağcıoğlu Apartmanı böyle çökmüş
Tarkan’dan İzmir depremi için destek çağrısı
Tarkan’dan İzmir depremi için destek çağrısı
'ABD, en önemli müttefikimiz'
'ABD, en önemli müttefikimiz'
Trabzonspor'un 34. teknik direktörü Abdullah Avcı
Trabzonspor'un 34. teknik direktörü Abdullah Avcı

Yağcıoğlu Apartmanı'nın çökme anı kamerada

Yağcıoğlu Apartmanı'nın depremde yıkılma anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

Güncel 09.11.2020, 17:20
2002

İzmir'deki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yağcıoğlu Apartmanı'nın depremde yıkılma anlarına dair görüntülere ulaşıldı. 

Depremin ardından tamamen yıkılan binalar arasında olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 7 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 11 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı. Binanın müteahhiti ve fenni mesulü de soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. 

Yorumlar (0)
banner417
18°
parçalı bulutlu
banner378