Yağcıoğlu Apartmanı'nın çökme anı kamerada

İzmir'deki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yağcıoğlu Apartmanı'nın depremde yıkılma anlarına dair görüntülere ulaşıldı.

Depremin ardından tamamen yıkılan binalar arasında olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 7 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 11 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı. Binanın müteahhiti ve fenni mesulü de soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.