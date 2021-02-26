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YABANCI GELİN SAYISI 18 BİN 909 OLDU

2020 evlenme oranları belli olurken, evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılına oranla yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Evlenen çiftlerin arasında yabancı gelinlerin sayısı 18 bin 909 olurken, yabancı damatların sayısı 3 bin 828 olarak saptandı.

Güncel 26.02.2021, 11:20 26.02.2021, 11:22
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YABANCI GELİN SAYISI 18 BİN 909 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilere göre, 2020 evlenme oranları belli oldu. Böylelikle 2020 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılına oranla yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Evlenen çiftlerin arasında yabancı gelinlerin sayısı 18 bin 909 olurken, yüzde 14,8 ile en çok Suriye’den kız alındığı kaydedildi. Yabancı damatların sayısı 3 bin 828 olarak saptanırken, yüzde 27,6 ile Almanya’dan oldukları saptandı. Yabancı gelinlerde ikinci sırayı yüzde 10,5 ile Azerbaycan alırken, yabancı damatlarda Suriye aldı.

Medya takip kurumu Ajans Press, evlilik ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl evlilik ile alakalı basına 21 bin 551 haber yansıdığı tespit edildi. Düğün veya nikâh ile çıkan haber adedi 63 bin 931 olurken,  pandemi nedeniyle düğünlerin iptal ya da kısıtlı olması medyanın gündeminde oldukça yer aldı.

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