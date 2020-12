Wilo 2021’de yeni teknolojik ürünlere ve potansiyeli yüksek pazarlara odaklanacak

Binalarda, endüstride ve altyapı uygulamalarında bulunan ısıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin yanı sıra su temini ve atık su uygulamalarında da kullanılan pompa sistemlerinin öncü markası Wilo, 2020 yılında pandemiye rağmen tüm çalışanlarıyla beraber hedeflerini gerçekleştirdi. 2021’de daha fazla insana temiz su ulaştırma amacı doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarına hız verecek olan şirket potansiyeli yüksek yeni pazarlara da giriş yapmayı hedefliyor.

“2021’de Türkiye pazarındaki liderliğimizi pekiştireceğiz”

Dünyada 148, Türkiye’de ise 28 yıldır faaliyet gösteren Wilo, 10 bine yakın ürün çeşidiyle enerji kaynaklarının akıllı ve verimli kullanıldığı bir dünya için çözümler sunuyor. Wilo olarak, ileri teknolojiye ve enerji verimliliğine sahip akıllı pompaların yaygınlaşması için aralıksız çalıştıklarını ifade eden Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ürek, “Yüksek hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye’deki 30. yılımıza adım adım ilerlerken, 2021 yılında da hem var olduğumuz pazarlar hem de hedef pazarlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Verimli binalar ve altyapı çalışmalarımız kapsamında su yönetimi ve endüstri alanlarındaki faaliyetlerimizi hızlandırarak Türkiye’deki liderliğimizi pekiştirmeyi ve potansiyeli yüksek yeni pazarlara giriş yapmayı hedefliyoruz. Wilo olarak her yıl şirket gelirimizin yüzde 3,5’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızın temelinde verimli teknolojilerle çevre ve kullanıcı dostu ürünler geliştirmek yatıyor. 2021 yılında da temiz su temini alanında yeni ürün geliştirme çalışmalarımıza artan bir ivmeyle devam edeceğiz. Wilo olarak 100 milyon insanın temiz suya erişimini sağlama hedefimiz doğrultusunda yenilikçi su çözümlerimizin büyüme hızını yüzde 7,5 artırmayı amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Wilo Grup 2025 yılında 2 milyar Euro ciroya ulaşmayı hedefliyor

Wilo, 2025 yılına kadar yerel üretim anlayışı kapsamında Türkiye’deki üretimini artırmayı hedefliyor. Faaliyet gösterdiği tüm alanlarda ilgili pazarı domine ettiklerini ve takip edilen marka olmaya devam edeceklerini belirten Ürek, “Bu doğrultuda değişimi, suyu ve geleceği yönetmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Enerji çözümleri ve endüstri segmenti iş planlarımızın odağında olacak. Wilo Grup organik olarak yıllık ortalama yüzde 6 büyüme gösteriyor ve bu doğrultuda 2025 yılında 2 milyar Euro ciroya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“Dijitalleşme çalışmalarımız tüm süreçlerimizde hızla devam ediyor”

Teknolojinin günümüzde olduğu gibi gelecekte de birçok alana yön vereceğine dikkat çeken Ürek,

“Bu kapsamda dijitalleşme bizim de iş yapış süreçlerimizden ürünlerimize, tedarik sürecimizden çözümlerimize kadar her bölümümüzde ağırlıklı olarak yer alıyor. Servis hizmetlerimizde kullanıcılarımıza hem online hem de fiziki olmak üzere iki ayrı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz mobil ve dijital çözümümüz olan Wilo-Live Assistant sayesinde ise kullanıcılar, pompa ve pompa sistemleri hakkında tüm soru ve sorunları için bulundukları noktadan kolaylıkla servis hizmetlerimize ulaşarak canlı ve gerçek zamanlı video iletişimi ile destek alabiliyor. Bununla birlikte servis hizmetlerine 7/24 ulaşma imkanı sunuyoruz. Gelen tüm talepler hızlı ve etkin bir şekilde servis hizmetlerimiz tarafından yanıtlanıyor. Wilo Social adını verdiğimiz sosyal platform uygulamamızla kullanıcılara anlık bildirimlerle Wilo ve sektör hakkında güncel haberlere ulaşma, yeni ürün, referanslar ve eğitimlerden haberdar olma, canlı destek özelliği ile ihtiyaç duyulan her anda yardım alabilme gibi olanaklar sunuyoruz. Bunun yanında Wilo Grup dijitalleşme hamlelerinden en büyüğünü, Almanya’nın Dortmund şehrinde yer alan üretim merkezi WiloPark’ı 300 milyon Euro’luk bir yatırımla dijital bir üretim tesisine çevirerek hayata geçirdi” şeklinde konuştu.

Dünya çapındaki “50 Sürdürülebilirlik ve İklim Lideri”nden biri seçildi

Pandemi süreci ile sürdürülebilirlik ve iklim korunmasının tüm dünyada daha da önemli hale geldiğini belirten Ürek, “Wilo olarak biz de iklim değişikliği karşısında su yönetim sistemlerinin verimliliğini artırarak dünya çapında daha iyi yaşam standartlarına ulaşmaya destek oluyoruz. Ürünlerimiz, sistemlerimiz ve çözümlerimiz dünyanın her yerinden insanlara akıllı, verimli ve iklim dostu bir şekilde su sağlamaya katkıda bulunuyor. Bu katkımız sayesinde gerçekleştirdiğimiz eylem planları neticesinde Wilo olarak bu yıl dünya çapında faaliyet gösteren 49 diğer şirketle birlikte Birleşmiş Milletler ve Bloomberg'in "50 Sürdürülebilirlik ve İklim Lideri" adlı küresel sürdürülebilirlik ve iklim koruma girişimine katılmak üzere seçildik. Bu girişimin bir parçası olmak bizler için gurur verici” dedi.

Sektöründe bir ilk olarak COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından hazırlanan ve sanayi işletmelerinin Covid-19 ile mücadelesinde rehber niteliğinde olan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda yer alan kriterleri sağlayarak sektörlerinde bir ilk olarak COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldıklarını belirten Mehmet Ürek, Wilo olarak salgın sürecinin başından itibaren temel önceliklerinin sağlık olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu; “Pandeminin ilk gününden itibaren salgının üretime olumsuz etki etmesini engellemek ve çalışma arkadaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı bir ortamda çalışabilmesini sağlamak için çok sıkı tedbirler aldık. Dünya Sağlık Örgütü'nün yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu ve yerel birimlerin bu konudaki tüm uyarı ve açıklamalarını dikkate aldık. Genel merkezimizin her alanında, bayilerimiz ve yetkili servislerimizin değdiği her noktada tüm bu tedbirlerimizi büyük bir disiplinle hayata geçirdik. Tüm bu çalışmalarımızın TSE tarafından tescillenmesi bizim için ciddi bir motivasyon kaynağı oldu. Bu hassasiyeti her adımımızda sürdürerek yol almaya devam edeceğiz.”