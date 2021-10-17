Wanda Nara kimdir? Futbol dünyasını sarsan Wanda Nara – Icardi - Maxi Lopez olayı yeniden gündem oldu. Sosyal medyada sıkça konuşulan Wanda Nara olayı arama motorlarında sorgulanıyor. Ünlü futbolcu Maxi Lopez'le evlenen ancak ünlü oyuncuyu takım arkadaşıyla aldatan Wanda Nara'nın mesajları gündem oldu. Nara'nın mesajları aldatma iddiasını güçlendirdi.

WANDA NARA KİMDİR?

Futbol dünyasının en popüler kadın figürlerinden biri olan menajer Wanda Nara, bir dönem Barcelona forması da giymiş olan Maxi Lopez'in eşiydi.

Maxi Lopez Sampdoria forması giyerken kocasının takım arkadaşı Mauro İcardi ile aşk yaşamaya başlayan Nara, Maxi Lopez'i aldatmış ve daha sonra da İcardi ile evlenmişti.

NE OLDU?

Son günlerde Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin arasının bozulduğu ve ayrılık dedikoduları çıkmayı başlamıştı. Tam da bu sırada sosyal medya hesabından Icardi'yi hedef alan ünlü model, çok ağır sözler kullandı.

Mauro Icardi için bir paylaşım yapan Wanda Nara, "O kadın için aileni mahvettin!" sözlerini kullandı ve ünlü futbolcuyu takipten çıktı.

Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan Wanda Nara ve Mauro Icardi, birlikte oldukları tüm fotoğrafları da sildi. İtalyan basınında ise ikilinin ayrıldıkları haberleri ortaya çıktı.

Yine İtalyan basınına göre, Icardi'nin Wanda Nara ile evliyken ilişki yaşadığı iddia edilen bir başka Arjantinli model, Maria Eugenia Suarez oldu.

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