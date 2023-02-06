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Erzurum’dan 365 personel ve 87 araç, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için deprem bölgelerine gönderildi
Bakanlar Adana’da açıklama yaptı: 7 bina yıkıldı, 36 can kaybı var, enerji altyapılarında ciddi hasar var
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarını tutamadı...
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deprem sonrasında açtığı canlı yayında yardım çağrısında bulundu. Yardıma muhtaç insanlar olduğunu belirten ve destek talep eden Demirel gözyaşlarını tutamadı
Güncel 06.02.2023, 12:23