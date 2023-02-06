Son Dakika

Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarını tutamadı...

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deprem sonrasında açtığı canlı yayında yardım çağrısında bulundu. Yardıma muhtaç insanlar olduğunu belirten ve destek talep eden Demirel gözyaşlarını tutamadı

Güncel 06.02.2023, 12:23
Volkan Demirel'den yardım çağrısı! Gözyaşlarını tutamadı...

Yorumlar (0)