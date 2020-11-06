Viyana’da gerçekleşen terör saldırısı sonrası Twitter’da pek çok kullanıcı tarafından paylaşılan o görsel!

Saldırının görüntüleri Twitter’da paylaşılırken, görüntüdeki iki kişinin Türkçe diyalogu, gözleri Türkiye’ye çevirdi. Olayla ilgili ifade veren iki Türk kökenli gencin saldırı sırasında bir polisi ambulansa taşıdığı ve iki kadına yardım ettiği ortaya çıktı. Olayın ardından TRT World haberinde iki Avusturyalı Türk’ün kahramanca eylemi olarak geçerken, uluslararası haber kanalı Al Jazeera, bu İki genci hayat kurtaran iki Müslüman kahraman olarak nitelendirdi. Haber The Guardian’da ise “İki kişinin yaralılara yardımı” başlığıyla yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ertesi gün Twitter hesabından: “Bir Türk ve Müslüman’ın yapması gerekeni yaptılar” dedi.

Viyana saldırısı sonrasında Twitter da Viyana hastagi ile en çok paylaşılan görsellerden biri de ‘’Terrorism has a new face’’ yani ‘’Terörün yeni bir yüzü var’’ yazılı bu görsel oldu, görselin altında ise ‘’Stop Turkey, Stop Terorism’’ (Türkiyeyi durdurun, Terörizmi durdurun) ifadelerine yer verildi.

Görsel Ermeni bir reklam şirketi tarafından tasarlandı. Braind isimli reklam şirketi Intstagram hesaplarında Türkiye markalı ürünlerin boykot edilmesi konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. Türkiye markalı ürünlerin satın alınmasının ‘’Türk ordusunu sivilleri öldürmesi’’ için verilen açık destek olarak nitelendirdi.

Üretilen içeriklerin verdiği mesaj, Türkiye’nin terörü desteklediği iddialarının uluslararası medya da yaygınlık kazandırılmasına yönelik yapılıyor.

Görselin özellikle Viyana da gerçekleşen terör saldırısı sonrası Twitter’ da pek çok kullanıcı tarafından paylaşılması terör saldırasının sorumlularını Türkiye ile ilişkilendiren yorumların yapılmasına neden oldu. Türk ürünlerini boykot çağrısı yapan görsellerin Azarbeycan- Ermenistan arasında Karabağ bölgesi dolayısıyla çıkan çatışmalar sonrasında üretildiği görülüyor.