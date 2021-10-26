Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesi nedir? Viyana Sözleşmesi maddeleri nelerdir?

ABD, Hollanda ve Kanada'nın Büyükelçilikleri, Kavala ile ilgili yapılan açıklamayla ilişkin Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine ‘riayet etmeyi teyit ettiklerini’ belirterek yanıt verdi.

ABD, Hollanda ve Kanada'nın Ankara Büyükelçilikleri, Twitter’dan yayımladığı mesajlarında, 18 Ekim’de yapılan açıklamaya dair Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine ‘riayet etmeyi teyit ettiklerini’ belirtti.

VİYANA SÖZLEŞMESİ'NİN 41. MADDESİ NEDİR?

2 Mart-14 Nisan 1961 tarihleri arasında Viyana’da toplanan Diplomatik İlişkiler ve Bağışıklıklara Dair Konferansın sonunda 18 Nisan 1961 tarihinde kabul edilerek 24 Nisan 1964 tarihinde yürürlüğe giren ve toplam 53 maddeden oluşan 1961 tarihli Viyana Sözleşmesi diplomasi hukuku alanında uluslararası düzlemde temel belgelerden birini teşkil etmektedir.

Günümüzde 192 devletin tarafı olduğu Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesi şöyle:

1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya

aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.