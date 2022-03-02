Virüslere karşı öldürücü etki Ekinezya

Ekinezya güzel görünümünden dolayı bir süs bitkisi olsa da bazı türlerinin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri araştırmalarla ortaya konmuştur. Echinacea purpurea bitkisinin topraktan ve bitki köklerinden elde edilen bitki çayları kullanılarak üst solunum yolu enfeksiyonları önlenebilir ve tedavi edilebilir. Ekinezya çayının etkisi, suda çözünür kafeik asit türevlerinin etkisinden kaynaklanmaktadır.

Ekinezya bitkisi; hafif ve orta dereceli soğuk algınlığına, boğaz ağrısına, viral ve grip enfeksiyonlarına, solunum yolu enfeksiyonlarına, iyileşmesi zor yanık ve yaralara karşı etkilidir. Ekinezya'nın grip, solunum yolu ve herpes virüsleri gibi virüsler üzerinde öldürücü etkisinin olduğunu göstermek için birçok çalışma yapılmıştır. Soğuk algınlığına olumlu etkisi, virüsün neden olduğu inflamatuar faktörleri kontrol altına alması ve boğaz ve akciğerlere zarar vermesini önlemesidir.

Ekinezyanın birçok türü vardır. Bitki çayı , toz, kapsül, şurup, pastil, krem, jel gibi çeşitleri vardır. En çok tercih edilen kapsül ve toz şeklinde kullanımıdır. En doğal ve etkili yöntem ise bitki çayı demlenip içilerek tüketilmesidir.

Ekinazya bitkisinin sıcak suda 10-15 dakika kadar demlenerek elde edilen bitki çayının günde 3-5 fincan tüketilmesi uygundur.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için sonbahar başından ilkbahar aylarına kadar 8 hafta sürdürülecek kürler (günde 3 fincan) uygulanabilir. 2 hafta ara verilerek devam edilebilir.