Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen telefon görüşmesinin ses kaydını Youtube hesabında yayınlandı. Ahmet Şık, Twitter hesabından "Veyis Ateş ile Sezgin Baran Korkmaz arasında geçen 12 dakikalık konuşmanın, İsmail Saymaz’ın bugünkü yazısında bahsettiği kısmına ait ses kaydı budur" mesajını paylaştı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, istifa eden Habertürk Tv Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş’in hakkında arama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde ücretsiz kaldığını ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için arabuluculuk yaptığını ileri sürmüştü.