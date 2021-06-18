Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında karşı karşıya geldi

Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş'in İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladığı programa katıldı. Veyis Ateş'in reddettiği telefon görüşmesini yaptıklarını söyleyen Korkmaz, ''Ateş 10 milyon euro istedi'' ifadelerini kullandı.

Canlı yayına telefon bağlantısıyla katılan Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş'in avukatı aracılığıyla irtibat kurduğunu söyleyen Korkmaz, "Veyis Ateş, kendisinin aracı olduğunu söyledi ve 10 milyon euro talep etti. Veyis Ateş'in benimle görüştüğünü ispatlayamazsam yarın sabah Türkiye'ye geleceğime söz veriyorum" açıklamasında bulundu. Sezgin Baran Korkmaz suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın bu sözlerinin ardından Veyis Ateş, 10 milyon euroyu istemediği söyledi.

"VEYİS ATEŞ HUKUKÇU ARKADAŞIM ÜZERİNDEN DEFALARCA ULAŞMAYA ÇALIŞMIŞ"

Sezgin Baran Korkmaz canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bu insanlarda utanma ve arlanma duygusu olduğunu düşündüğüm için, kaydı Veyis Bey'in çalıştığı haber kanalındaki bir kişiyle paylaştım. Bu konunun neden bu noktaya geldiğini anlatmak istiyorum. Beyefendi benim kendisini aradığımı, hayatın olağan akışına da çok aykırı, benim zekamla da dalga geçiyor. Benim hukukçu bir arkadaşım üzerinden defalarca ulaşmaya çalışmış. Ben de Veyis Bey ile konuştuğumda kendisi bana bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Ailemin, çocuklarımın ne kadar güç durumda olduğunu anlattım. O da beni çok iyi anladığını ve yardım etmek istediğini söyledi. Görüşmesini de gerçekleştirdikten sonra beni arayıp...

"KONUŞMAYI YAPMADIM DİYORSA İLK UÇAKLA TÜRKİYE'YE GELECEĞİM"

"Eğer ki Veyis Bey ben bu konuşmayı yapmadım diyorsa, ben ilk uçakla Türkiye'ye gelmeye namus ve şeref sözü veriyorum. Siz bana bir gazeteci söyleyin, arayıp hemen ona dinleteyim. Veyis Bey'den sadece doğru olanı istiyorum. Görüşmeyi dinlediniz, bana niye soruyorsunuz. Üstadım, Veyis Bey beni Ankara'ya gitmeden bir gün önce arayıp bir görüşme yapacağını söyledi. Ben seni anlıyorum dedi. Telefon konuşmasından sonra dönüş yolunda beni aradı, görüşmelerimi yaptı, başka başka şeyler söyledi, başkalarını da zan altına sokmak istemiyorum. Bu laflar bana inandırıcı gelmiyor. Bana bu işi halledebileceğini, benimle uğraşan bir lobinin bana bunu yaptığını, kendisinin aracı olduğunu, bu nasıl olacak dediğimde istedikleri meblayı vermemiz gerektiğini, meblanın ne olduğunu söylediğimde 10 milyon euro olduğunu açık açık söylemiştir. Beni aradığı zaman insanlar gözaltındaydı. Ben bu konuşmayı kimseyle paylaşmayacaktım, avukatlarımla konuştuk, savcılığa gidecektim ve savcılığa suç duyurusunda bulunacaktım."

"BENİ ARAYA İLK SİZ DEĞİL MİSİNİZ SEZGİN BEY?"

Sezgin Baran Korkmaz'ın bu iddialarının ardından konuşan Veyis Ateş, "Sizin arkadaşlarınız gözaltında mı hatırlamıyorum, beni ilk arayan siz misiniz Sezgin Bey? Avukatı mı beni aramış, benim sayın bakana, Habertürk gibi bir kurumla yollarımı ayırmama sebep olan hata... Bakan bana 'Sana anlattığı gibi değil o işler' dedikten sonra bunun arkadaşları mı şey yapılmış, ben avukatını mı aramışım, 10 milyon euro mu istemişim, 1 dolarını, 1 Euro'sunu mu almışım?Az önce sana kaç TL'lik kirada oturduğumu, kaç paralık arabaya bindiğim, ne olduğunu, hepsini anlattım. Hepsi araştırılsın ki ben nasıl bir yalıda oturuyormuşum, nasıl bir harcamam varmış, nasıl bir para trafiği yönetiyormuşum." ifadelerini kullandı.

(kaynak:haberler.comAbdullah Karlıdağ)