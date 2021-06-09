Veyis Ateş Kimdir, nereli ve kaç yaşında? Sedat Peker Veyis Ateş için ne söyledi?

Abdurrahman Veyis Ateş, 1973 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi.

Lisansını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi bölümünde tamamlayan Ateş, üniversite yıllarında radyoya ilgi duydu ve Cem Radyo ile radyoculuk alanına giriş yaptı.

Veyis Ateş doğum tarihi : 1973

Veyis Ateş aslen neresi : Mersin (Tarsus)

Veyis Ateş mesleği ne : Gazeteci, Sunucu

Veyis Ateş tam adı nedir : Abdurrahman Veyis Ateş

VEYİS ATEŞ KARİYERİ HAKKINDA BİLGİLER

Habertürk'te Tv'de Ana Haber sunuculuğu yapan Veyis Ateş, 1973 yılında Mersin'de doğdu.

Radyo ile yakından ilgili olan Ateş, radyoculuk da yaptı. 2013 yılında Habertürk TV'ye transfer oldu ve bir süre sonra Habertürk TV Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Veyis Ateş hayatı ve biyografisi haberimizde.Ateş, 2006 yılında TV NET'de çalışmaya başladı, burada Ana Haber sunuculuğu yaptı, Kürşat Bumin ve İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu. 2013 yılında Habertürk TV'ye geçti ve hemen ardından 2016'da Habertürk TV Genel Müdürü oldu. Ateş, 2018 yılında bu görevinden istifa ederek programcı ve yazar olarak hayatına devam edeceğini açıklamıştı.

Veyis Ateş, Habertürk'te "Büyük Sorular" ve "Akılda Kalan" programı ile ekrana gelmeye devam ediyor. Ayrıca Veyis Ateş Spikerler Derneği Genel Başkanlığı da yapıyor. Kevser Ateş ile bir süre evli kalan ünlü sunucu, 2016 yılında boşanmıştır. Bugünlerde ise Türkiye'nin Nabzı Özel programını sunmaktadır. 26 Eylül Cumartesi günü Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikte program yapacaktır.

SEDAT PEKER, VEYİS ATEŞ'İ HEDEF ALDI

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Habertürk'te katıldığı programdaki gazetecilerden Veyis Ateş'i hedef alan bir paylaşım yaptı.

Peker, Twitter hesabından "Habertürk kanalında süslü süleyman'ı aklamak için sözde muhalif gazeteciler çağırıp tezgahı kuran anonsçu veyis’i ( veyis ateş) yoklamalara konuk oyuncu olarak alacağız. Anonsçu veyis sen zalimin yanında saf tuttun, pazar günü görüşeceğiz. Seni de kibrit kutusuna sokacağım" diye yazdı.

Sedat Peker, programda gazetecilerin kumpasa getirildiğini savunmuş, İsmail Saymaz'ın önemli soru soracağı sırada Veyis Ateş'in engel olduğunu söylemişti. Peker, " İsmail Saymaz Bey'i şey tek boşa düşürdü, Veyis (Veyis Ateş), İsmail Saymaz Bey hazırlanmış, dolmuş, tam ilk girişte bir şey diyecek, tak kelepçeyi taktı. ‘Dur, niye sinirleniyorsun’ dedi, o da ışık görmüş tavşan gibi kaldı. Bir daha da bir şey diyemedi, ne yapsaydık diyor, kalk git masadan" demişti.

İşte Sedat Peker'in o videosu