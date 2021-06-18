Veyis Ateş Halk TV'de İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlıyor

Veyis Ateş, hakkındaki iddialara Halk TV'de yanıt veriyor... Saymaz, Ateş'e program başında uyarı yaparak Habertürk'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yayınındaki durumun yaşanmaması için sorulara yanıt verirken kum saati kullanılacağını açıkladı. İzleyenlere seslenen Saymaz, 'Her soruyu soracağız, biz kimsenin kendini aklama yeri ya da mahkeme değiliz. Sorularınız sorun, gerekirse Halk TV'nin telefonlarını patlatın. Sorularınızı soracağız' dedi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 6 Haziran Pazar yayınladığı 9'uncu videoda, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'a ait otelde ücretsiz kaldığını ve kara para aklamakla suçlanan Korkmaz için arabuluculuk yaptığını ileri sürdü.

Gazeteci Fatih Altaylı ise 14 Haziran Pazartesi günü Habertürk'teki köşesinde Sezgin Baran Korkmaz'ın Veyis Ateş'le ilgili kendisini aradığını "Tehdit, şantaj iddiaları, 10 milyon euroluk talepler, bir ekip adına aracılıklar, kriminal nitelikte suçlamalar" olarak nitelediği iddiaları aktardığını gündeme getirdi.

Sezgin Baran Korkmaz'ın iddialarını Habertürk yönetimine ilettiğini kaydeden Altaylı, "Kendisinden son bir kez bu iddialara yanıt vermesini isteyeceklerdir muhtemelen. Veyis Ateş'in de bu iddialara verecek bir yanıtı var mı bilemem" dedi.

Altaylı ayrıca Sezgin Baran Korkmaz'ın elinde Veyis Ateş'e ait ses kayıtlarının olduğunu Korkmaz'ın bunları 'abla' diye tanımladığı bir gazeteciye dinlettiğini ifade ettiğini de köşesine taşıdı.

Altaylı'ın köşe yazısından sonra bir başka Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise önceki günkü yazısında, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisine Veyis Ateş'le ilgili ses kaydının bir kısmını dinlettiğini aktardı.

Yılman'ın aktardığına göre Veyis Ateş, Korkmaz'a özetle "10 milyon euro yollayacaksın. Ben iki tarafın da hakemi ve kefiliyim, iş bitene kadar para bende duracak" dediğini ifade etti.

Tüm bu gelişmeler sonrası çalıştığı kanal tarafından izne çıkarılan ve yazılı savunması istenen Veyis Ateş savunma yapmayacağını belirterek istifasını sundu.