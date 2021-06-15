Veyis Ateş gerçeği: Din öğretmenliğinden milyon avrolara

Son günlerde en çok ismini duyulan kişilerden biri Veyis Ateş. Ülkücü mafya Sedat Peker'in açıklamalarından sonra Habertürk'teki görevinden ayrıldığı ya da alındığı iddia edilen Ateş'le ilgili yeni iddialar ortaya atıldı, ses kayıtları kamuoyuna yansıdı.

Habertürk'ten Sevilay Yılman, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği kaydın bir bölümünü köşesine taşıdı.

Peki Veyis Ateş kimdir?

Tam adı Abdurrahman Veyis Ateş’tir.

Lise mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din felsefesi Bölümün'den mezun oldu. Yaklaşık bir sene Cem Radyo'da çalıştı. Cem Radyo, Cem Vakfı'na ait. Vakfın başında Türk sağıyla her zaman iyi ilişkiler içinde olan İzzettin Doğan var.

Ateş, TV NET’de 2006 senesinde çalışmaya başladı. Burada Ana Haber bülteni sunuculuğunun yanı sıra Kürşat Bumin ve eski Yeni Şafak Genel Yayın yönetmeni İbrahim Karagül'le Habere Bakış, Bakış Açısı, Akşama Doğru ve “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu ile Tarih Sohbetleri, Ankara-İstanbul ve Habere Bakış programlarını sundu.

“Bakış Açısı” programında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden önce davetli olduğu son televizyon yayınını Veyis Ateş yaptı.

Veyis Ateş, TV Net'in ana haber spikerliğini yaparken aynı zamanda 2001 yılından bu yana özel bir kolejde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliği de yaptı.

2013 senesinin Ağustos ayında Habertürk TV'ye transfer olan Veyis Ateş, Habertürk TV Genel Yayın eski Yönetmeni Erhan Çelik tarafından 25 Ekim 2014 tarihinde Habertürk TV Ankara temsilciliğine getirildi. 15 Ocak 2016 tarihinde Habertürk TV Genel Müdürü oldu. 2018'de görevden alındı.

Soylu'yla yükselişi

Soylu’nun siyasi hayatının DYP ve DP’de geçen günlerinde yanından ayrılmıyordu. Nikah şahitliğini de Soylu yapmıştı. Soylu, AKP’ye transfer olup kısa sürede AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olunca bu 'genç adam' da Habertürk Ankara Temsilciği görevine getirildi. Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’na atandığı tarihlerde Habertürk Genel Müdürlüğü’ne tayin edilmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Yani Soylu 'yükseliyordu' o da 'yükseliyordu'.

Fesli Kadir'i ziyaret

Kadir Mısıroğlu, şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü sırada eski program arkadaşının ziyaretine gitmişti. Ziyaretle ilgili haberlerle ilgili "Ziyaret ettiysem ne var; ettim, etmiştim, yine ederim" demişti.

'Kandırıldık'

Halk TV'de yayınlanan Enver Aysever’in Ayrıntılar programına konuk olan Veyis Ateş 'FETÖ 've Türkçe Olimpiyatları paylaşımları hakkında “Kandırıldığını düşünüyor musun” sorusuna “Kandırıldık tabi” cevabını vermişti.

Peker Veyis Ateş'le ilgili ne demişti?

Sedat Peker, yurtdışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum Paramount Otel’e el konulmasına ilişkin birtakım iddialarda bulunmuş, bu otelde ücretsiz kalanların arasında gazeteci Veyis Ateş'in de bulunduğunu ileri sürmüştü.

Peker "Siz aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani lan faturalarınız? Suit odada kalıyorsunuz, 100 bin lira yapıyor, lan sizin maaşınız kaç para, hani fatura" demişti.

Peker ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk TV yayını sırasında, Peker’in eski sağ kolu olarak bilinen Erdal Aras’ın Veyis Ateş’i aradığını da iddia etmişti. Peker "O gün tartışma olurken Erdal Aras arıyor. Benim eski sağ kolum. Veysi’nin kendi cep telefonundan Erdal Aras’ın cep telefonu, ara verdiler ya, orada arıyor, o da tanıyor Reis’i ben de, sen de tanıyorsun, niye söylemiyorsun. Onun çünkü işi var. Onun işi İsmail Saymaz’ı bloklamak. Gazeteci ya, konuşuyor, aradaki yakınlıklarına bak. Erdal’la bu kadar yakınlar" demişti.

Erdal Aras’ın Demokrat Parti’de görev aldığı dönemde, Veyis Ateş’in onun yardımcılığını yaptığını belirten Peker "Bu Veysi Erdal’ın yardımcısı. Biz bu Veysi ile oturduk 6-7 saat Pucca’da oturduk, yemek yedik. Siz çok anlatıldığı gibi değilmişsiniz, entelektüel, bilgili bir insanmışsınız dedi. Bak buna hiç gıcıklığım yoktu, sarmayacaktım, bloke etti ya. Bitti artık, hiçbir şansı yok. Kayıt var Veysi" ifadelerini kullanmıştı.

Peker Ateş'in Sağlık Bakanlığı'nda yaşanan bir yolsuzlukta da parmağı olduğunu söylemişti: Veyis Ateş'in 'medikal' işleri: Kimlerle ters düştü?

Peker'in Ateş'le ilgili en çok ses getiren açıklamasıysa, Ateş'i Sezgin Baran Korkmaz'ın 45 milyon dolarına 'İçişleri Bakanlığı tarafından çöküldüğünü' iddia ettiği olayda 'aracılık yapmakla' itham etmesi oldu.

Sevilay Yılman bugün Habertürk'teki köşesinden Sezgin Baran Korkmaz'ın kendisini arayarak bu iddiayı doğruladığını yazdı: Sevilay Yılman ses kaydını paylaştı: Veyis Ateş 10 milyon avro istemiş! (Kaynak:patronlardunyasi.com)