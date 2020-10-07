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Veliefendi değil Bursa caddeleri

Bursa'da trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolda koşan atlar Veliefendi hipodromunu aratmadı. Yarışırcasına koşan atları gören sürücülerde cep telefonlarına davranıp o anları kayda aldı.

Güncel 07.10.2020, 11:24
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Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı üzerinde yaşandı. Yeşil alanda koşmaya başlayan başıboş 4 at aniden yola fırlayarak yolda da koşmaya devam etti. O sırada bulvar üzerinde seyreden sürücüler ne olduğunu şaşırıp araçlarını son anda yol kenarına çekti. Atların üzerine doğru koştuğunu gören bir sürücüde cep telefonunu çıkarıp yarışan atları görüntüsünü kaydetti. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Görüntüyü izleyenler Bursa caddelerinin Veliefendi Hipodromunu aratmadığı şeklinde yorum yaptı.

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