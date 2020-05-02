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Vefa İletişim Merkezlerine toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Hali hazırda Vefa gruplarımızda; 119 bin 216 kişi görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra bin 204’ü motosiklet ekibi, 3 bin 612’si Kızılay, 5 bin 727’si diğer sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere 10 bin 543 gönüllü yer almaktadır. Vefa İletişim Merkezlerimize toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaşmıştır. Söz konusu taleplerin 4 milyon 284 bin 529’u yani yüzde 92’si karşılanmıştır” açıklamasında bulundu.

Vefa İletişim Merkezlerine toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, “Hali hazırda Vefa gruplarımızda; 119 bin 216 kişi görev yapmaktadır. Bunun yanı sıra bin 204’ü motosiklet ekibi, 3 bin 612’si Kızılay, 5 bin 727’si diğer sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere 10 bin 543 gönüllü yer almaktadır. Vefa İletişim Merkezlerimize toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaşmıştır. Söz konusu taleplerin 4 milyon 284 bin 529’u yani yüzde 92’si karşılanmıştır” açıklamasında bulundu.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 18:18
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Vefa İletişim Merkezlerine toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı sosyal medya hesabı üzerinden Vefa Sosyal Destek grupları hakkında açıklamalarda bulundu. Çataklı yaptığı paylaşımda, “Hali hazırda Vefa gruplarımızda; 119 bin 216 kişi görev yapmaktadır. Gruplarımızda din görevlisi, öğretmen, okul müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanı, polis, jandarma, bekçi, muhtar ve diğer kamu görevlisi olmak üzere toplam 108 bin 673 kamu personeli bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra bin 204'ü motosiklet ekibi, 3 bin 612'si Kızılay, 5 bin 727'si diğer sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere 10 bin 543 gönüllü yer almaktadır. Kısıtlama kararı kapsamındaki vatandaşlarımızın, 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden temel ihtiyaç malzemelerini bildirmeleriyle birlikte Vefa Sosyal Destek Gruplarımız tarafından anında ihtiyaçları karşılanmaktadır” ifadelerine verdi.

Taleplerin yüzde 92'si karşılandı

Vefa İletişim Merkezlerimize toplam 4 milyon 652 bin 827 talep ulaştığını belirten Çataklı, “112 üzerinden 1 milyon 843 bin 436, 155 üzerinden 665 bin 494, 156 üzerinden 291 bin 502, diğer numaralar üzerinden ise 1 milyon 852 bin 395 talep gelmiştir. Söz konusu taleplerin 4 milyon 284 bin 529'u yani yüzde 92'si karşılanmıştır.

İlk hafta bazı belediyelerimizin VEFA sisteminden ayrı olarak yardım dağıtımı talebinden kaynaklı bazı sorunlar yaşanmıştır ancak daha sonra Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalar neticesinde tüm belediyelerimiz Vefa Sosyal Destek Gruplarına dahil olmuştur. Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza, 1 Mayıs 2020 itibarıyla bin 389 belediyenin bin 119'u yani yüzde 80,56'sı araç, personel, gıda, temizlik ve diğer konularda yardımda bulunmuştur” cümlelerini kullandı.

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