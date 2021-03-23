Vatandaşlar karşı çarşaf ve battaniyeyle önlem aldı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Akdeniz ile iç ve doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneyi, Antalya’nın iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARDAN BATTANİYELİ ÖNLEM

Ordu'nun bazı ilçelerinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren yağış sonrası Altınordu ilçesinde yaşayan vatandaşlar da araçlarını korumaya çalıştı. İlçe sakinleri araçlarını battaniye, halı ve balonlu naylon gibi malzemelerle kapatarak önlem aldı.

ORTA KARADENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, bugün için Samsun, Sinop, Ordu, Tokat, Amasya ve Çorum'da kuvvetli yağış öngörülüyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde zamanla buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIKLARI 6-15 DERECE BİRDEN AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-15 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli, Doğu Anadolu’nun güneyi, Antalya’nın iç kesimleri ile K. Maraş çevrelerinde yer yer şiddetli yağış şeklinde olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu hadisesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-70 km/sa), Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (60-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolunun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir