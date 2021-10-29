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Vatan Caddesi’nde 29 Ekim Resmî Geçit Töreni (canlı)
Büyük önder Atatürk ve arkadaşlarının modern, laik, demokratik Türkiye hedefiyle ilan ettiği Cumhuriyetin 98. yıldönümünün gururunu yaşıyoruz. Egemenliği tek adamdan alıp halka veren büyük devrimin yıldönümünde tüm yurtta etkinlikler düzenleniyor. O etkinliklerden biri de Vatan Caddesi'nde düzenleniyor.
Güncel 29.10.2021, 10:54 29.10.2021, 10:57
Vatan Caddesi’nde 29 Ekim Resmî Geçit Töreni’ndeyiz. https://t.co/Rgt4oZa2f8— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 29, 2021