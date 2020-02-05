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Van'da üst üste çığ faciası: Can kaybı 33'e yükseldi

Van'da dün 5 kişinin öldüğü çığda kayıp iki kişiyi arayan ekiplerin de üzerine çığ düştü. İkinci faciada aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi yaşamını yitirdi. Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Van'da üst üste çığ faciası: Can kaybı 33'e yükseldi

Van'da dün 5 kişinin öldüğü çığda kayıp iki kişiyi arayan ekiplerin de üzerine çığ düştü. İkinci faciada aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi yaşamını yitirdi. Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken bölgeye ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:03
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Van'da üst üste çığ faciası: Can kaybı 33'e yükseldi

Van'da 24 saat içinde düşen iki çığ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki iki kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Olayda aralarında güvenlik görevlilerinin bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetti.

AFAD, dün çığ altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, bugün saat 12.02'de ikinci bir çığ düştüğü belirtilerek, ilk bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanının 11 araçla alana sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor. Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesinden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı."

Son dakika: Van Bahçesarayda çığ faciası AFAD üzücü haberi duyurdu...

İlk çığda 5 kişi hayatını kaybetmişti

Van-Bahçesaray Karayolunun 33. kilometresinde dün bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken 5 cansız bedene ulaşılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştı.

Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü kurtarıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi. Diğer iller teyakkuza geçirilip arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletiliyor. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek için AFAD Müdahale Daire Başkanı da bölgeye sevk edildi." bilgisine yer verildi. Bu arada, çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Soylu çığ bölgesinde

Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'dan helikopterle çığ bölgesine geçti.

Son dakika: Van Bahçesarayda çığ faciası AFAD üzücü haberi duyurdu...

BAKAN KOCA: SAYI ARTABİLİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu açıklamalarda bulundu:

"Hayatını kaybedenlerin sayısı artabilir. Yaralıların sayısının da artabileceğini tahmin ediyoruz."

GÜLŞEN ORHAN YARALI OLARAK KURTULDU

Bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Hemen Çatan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gülşen Orhan'a, ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

Erdoğan’ın Başdanışmanı Gülşen Orhan da çığ altında kaldı

SAĞ KURTULANLARI ZİYARET ETMİŞTİ

Van Bahçesaray doğumlu 49 yaşındaki Gülşen Orhan, ilk çığ felaketinin ardından bölgeye gitmişti. Gülşen Orhan, faciadan sağ kurtulanları ziyaret etmiş ve sadece iki saat önce Twitter’dan bir mesaj paylaşmıştı.

Son dakika: Van Bahçesarayda çığ faciası AFAD üzücü haberi duyurdu...

Son Güncelleme: 05.02.2020 17:45
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