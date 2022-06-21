Son Dakika
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Van'da 4 büyüklüğünde deprem!
AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre Van'ın Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Güncel 21.06.2022, 10:42 21.06.2022, 10:45
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Muradiye ilçesinde saat 10.10 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreliği paniğe neden olan depremde herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD'dan depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada "Van'ın Muradiye ilçesinde saat 10.10'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."