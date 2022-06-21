Van'da 4 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Muradiye ilçesinde saat 10.10 sıralarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreliği paniğe neden olan depremde herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada "Van'ın Muradiye ilçesinde saat 10.10'da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."