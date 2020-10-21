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Van'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Van’ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Güncel 21.10.2020, 12:24
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 11.31'de merkez üssü Tuşba ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.
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