Valilikten açıklama: "Tekel büfesi ve bayileri 20 Nisan’a kadar saat 22.00’de kapatılacak."

Zonguldak Valiliği yazılı bir açıklama yayınlayarak tekel büfesi ve bayilerinin 20 Nisan’a kadar saat 22.00’de kapatılacağını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle;:

“Bilindiği gibi ilimizde 31 ilde uygulanan tedbirlere ilave olarak ilimiz Hıfzıssıhha kurulu kararı ile 20 Nisan tarihine kadar, geçici olarak pazarların kapatılmasına ve ilçe sınırlarında il sınırlarında uygulanan sınırlamaların uygulanmasına karar verilmiş idi. Bu kez yine kurulumuz ciddi anlamda sosyal hareketliliğe sebep olmalarından dolayı 20 Nisan tarihine kadar tekel büfesi ya da tekel bayisi diye bilinen işyerlerinin bu geceden başlayarak her gün saat 22.00 itibarıyla kapanmasına karar verilmiştir. Yine bilindiği gibi sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecektir. Genel ve özel tedbirlerin salgın hastalıkla mücadelemizde oldukça etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı bitmesinden sonra da acil haller dışında sokağa çıkmamaları ve duyurulan tedbirlere uymaları vatandaşımızdan beklentimizdir.

Bütün hemşehrilerimize sabırlarından ve uyumlu davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz.”