Vali Yerlikaya: Trakya istikametinden İstanbul'a girişler durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklamada, ”Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur” denildi.