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HSK, İstanbul’da yargı mensupları ve adliye çalışanlarının bir gün süreyle idari izinli sayılması yönünde karar aldı. Yargısal iş ve işlemler nöbetçi hakim ve mahkemeler eliyle yapılacak.
Vali Yerlikaya'dan 'tam gün idari izin' açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personelin tam gün izinli sayılacağını açıkladı.
Güncel 25.01.2022, 09:20
Vali Yerlikaya açıklamasında ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır'' dedi.