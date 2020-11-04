Vali Yerlikaya'dan esnek mesai açıklaması

İstanbul'da 60 yaş üstü, hamile, kronik rahatsızlığı ve 10 yaş ve altı çocuğu olan kamu çalışanları evden çalışabilecek...

Korona virüsle mücadelede esnek çalışma düzenlemesinin ayrıntılarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı.

Başkanlığında yapılan İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, kentte bireysel önlemlere uymada sorunlar olduğunu söyledi.

"Kısıtlanmış günlere geri dönmek istemiyoruz" diyen Vali; maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının daha önceden kademeli mesaiye geçtiğini hatırlatan Yerlikaya, "Bugünden itibaren dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamı genişliyor" diyerek şu bilgileri verdi:

"60 yaş ve üstü çalışanlar, hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli olup evden çalışabilecek. Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak."

Yerlikaya, İşçi ve işveren sendikaları, meslek odaları ve STK'larla yapılan görüşmeler sonucu sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındığını duyurdu.