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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Cari işlemler dengesindeki iyileşmesinin güçlenerek devam etmesinin, önümüzdeki dönemde dış finansman ihtiyacını azaltarak, ülke risk birimini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Bu çer
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından kentte etkili olan kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı ve motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasaklarının sürdüğünü söyledi.
Güncel 27.01.2022, 09:59
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü söyledi.
Yerlikaya, “Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir” dedi.