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Vali Gül’den imalı paylaşım
Gaziantep Valisi Davut Gül resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşım yaptı.
Güncel 28.09.2020, 10:35
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Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikanın bazılarının eski olduğu iddialarına tepki gösteren Vali Gül, "Gaziantep’te 340 bin SGK’lı yok. 1100 fabrika kızılay çadırı. 7.5 milyar dolar ihracat ürününü Gürcistan’dan alıp KKTC’ye satıyoruz! Türkiye’nin tüketilen sanayi elektriğini yüzde 5’ini ütülerde kullanıyoruz, yüzde 37 enerji artışını tost makinalarına borçluyuz” şeklinde imalı bir paylaşımda bulundu.
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