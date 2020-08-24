VALİ DORUK KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ YERİNDE İNCELEDİ

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hopa ve Yusufeli ilçesinde denetimlerde bulundu.

Hopa ve Yusufeli ilçesinde giden Vali Doruk, tek tek esnafları ziyaret ederek koronavirüs tedbirlerini denetledi.

Esnaflar ile cadde ve parklarda karşılaştığı vatandaşlarla bir süre görüşen Doruk, Covid19 tedbirleri kapsamında esnaflara ve vatandaşlara bir kez daha maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Doruk, ayrıca vatandaşlara alınan tedbirler konusunda hem kendi hem de sevdiklerinin sağlıkları için duyarlı olmaları gerektiğini kaydetti.

Şehrin sağlığını korumak adına ciddi önlemler alındığını belirten Doruk, bu konuda büyük fedakârlık gösteren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Vali Doruk’un denetimlerine İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, , Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de eşlik etti