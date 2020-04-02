Vali açıkladı: Eczanelerin çalışma saatleri değişti

Vali Yerlikaya Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Covid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Covid19</a> pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, Eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir.<a href="https://twitter.com/hashtag/EvindeKal%C4%B0stanbul?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#EvindeKalİstanbul</a>???? <a href="https://t.co/HMx0eyHrG8">pic.twitter.com/HMx0eyHrG8</a></p>— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) <a href="https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1245624363681845248?ref_src=twsrc%5Etfw">April 2, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>