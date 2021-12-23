VakıfBank Kültür Yayınları üçüncü yaşını üç bin fidanla kutluyor

Özenli ve seçici yayıncılık anlayışı ile Türkçede ilk kez yayımlanan çeviri eserlerin yanı sıra Türkiye’nin kültür mirasının gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan başucu kaynaklarını da okurların ilgisine sunan VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) üç yaşına girdi.

Tarih, sosyoloji, felsefe, klasikler, edebiyat, sanat, iktisat, çocuk kitapları gibi alanlarda değerli eserler yayımlayarak kalıcı bir değer üretme amacıyla yola çıkan VakıfBank Kültür Yayınları, üçüncü kuruluş yıl dönümünde, kurumsal sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) aracılığıyla kurulan üçüncü VakıfBank hatıra ormanına üç bin fidan bağışında bulundu.

“Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz”

VakıfBank Genel Müdürü ve VBKY Yayın Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Üç yıl önce kültür sanat alanında yürüttüğümüz çalışmaları genişleterek yayıncılık dünyasına adım attık. Kitaplarımıza ilgi gösteren kıymetli okurlarımızın da desteğiyle verimli bir yıl geçirdik. Bu yıl çocukların pedagojik gelişimlerine katkıda bulunacak eserleri de yayın dünyamıza kazandırmaya başladık. 2022 yılında da kültür ve sanat alanındaki sosyal sorumluluk çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Tarifsiz bir mutluluk”

Kültür endüstrisinin önemli bir parçası olan yayıncılık sektöründe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini söyleyen Üstünsalih, geçtiğimiz üç yılda kitaplara ilgi gösteren okurlara ve yayınevi çalışanlarına teşekkür etti.

Okurların kitaplara yönelik yoğun ilgisi ve motive edici güzel yorumlarından tarifsiz bir mutluluk duyduklarını ifade eden Üstünsalih, “2018 yılının sonunda kurulmuş bir yayınevi olmamıza rağmen bu işi aşkla yapan alanında uzman yazar, çevirmen, editör, diğer tüm çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımıza verdikleri emek için teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde Doğu ve Orta Asya, Antik Yunan, Hint klasikleri ile felsefe alanındaki önemli düşünürlerin eserlerini Türkçe literatüre kazandırmak istiyoruz. Kültür yayıncılığında kalıcı eserlerle toplumun kültürel gelişiminde rol almaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.