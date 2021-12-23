banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Putin: “Bırakalım Avrupalılar kendi sorunlarıyla uğraşsınlar”
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Azerbaycan’dan Fransa’ya Karabağ notası
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolar, son bir ayın en düşük seviyesinde
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi Marketleri'nden indirim!
Dolardaki düşüş sonrası Tarım Kredi Marketleri'nden indirim!

VakıfBank Kültür Yayınları üçüncü yaşını üç bin fidanla kutluyor

Kuruluşundan bu yana yerli ve yabancı seçkin eserleri okurlarla buluşturarak Türkiye’nin kültürel ve düşünsel dünyasına katkıda bulunmaya devam eden VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), üçüncü yaşını kutluyor. Bugüne kadar felsefeden iktisada, tarihten edebiyata, sanattan toplum bilimleri ve çocuk kitaplarına uzanan 120’yi aşkın kitap yayımlayan VBKY, ekosistemin eğitici ve ilham verici değerlerini yaşatmaya destek olmak amacıyla VakıfBank hatıra ormanlarına üç bin fidan bağışladı.

Güncel 23.12.2021, 16:25 23.12.2021, 16:27
VakıfBank Kültür Yayınları üçüncü yaşını üç bin fidanla kutluyor

Özenli ve seçici yayıncılık anlayışı ile Türkçede ilk kez yayımlanan çeviri eserlerin yanı sıra Türkiye’nin kültür mirasının gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan başucu kaynaklarını da okurların ilgisine sunan VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) üç yaşına girdi. 

Tarih, sosyoloji, felsefe, klasikler, edebiyat, sanat, iktisat, çocuk kitapları gibi alanlarda değerli eserler yayımlayarak kalıcı bir değer üretme amacıyla yola çıkan VakıfBank Kültür Yayınları, üçüncü kuruluş yıl dönümünde, kurumsal sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) aracılığıyla kurulan üçüncü VakıfBank hatıra ormanına üç bin fidan bağışında bulundu. 

“Sosyal sorumluluk çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz”

VakıfBank Genel Müdürü ve VBKY Yayın Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “Üç yıl önce kültür sanat alanında yürüttüğümüz çalışmaları genişleterek yayıncılık dünyasına adım attık. Kitaplarımıza ilgi gösteren kıymetli okurlarımızın da desteğiyle verimli bir yıl geçirdik. Bu yıl çocukların pedagojik gelişimlerine katkıda bulunacak eserleri de yayın dünyamıza kazandırmaya başladık. 2022 yılında da kültür ve sanat alanındaki sosyal sorumluluk çalışmalarımızı artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi. 

 

“Tarifsiz bir mutluluk”

Kültür endüstrisinin önemli bir parçası olan yayıncılık sektöründe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini söyleyen Üstünsalih, geçtiğimiz üç yılda kitaplara ilgi gösteren okurlara ve yayınevi çalışanlarına teşekkür etti. 

Okurların kitaplara yönelik yoğun ilgisi ve motive edici güzel yorumlarından tarifsiz bir mutluluk duyduklarını ifade eden Üstünsalih, “2018 yılının sonunda kurulmuş bir yayınevi olmamıza rağmen bu işi aşkla yapan alanında uzman yazar, çevirmen, editör, diğer tüm çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımıza verdikleri emek için teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde Doğu ve Orta Asya, Antik Yunan, Hint klasikleri ile felsefe alanındaki önemli düşünürlerin eserlerini Türkçe literatüre kazandırmak istiyoruz. Kültür yayıncılığında kalıcı eserlerle toplumun kültürel gelişiminde rol almaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. 

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Alanyaspor 18 27
8. Sivasspor 18 26
9. Karagümrük 18 26
10. Beşiktaş 17 25
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 17 20
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Göztepe 17 14
19. Öznur Kablo Yeni Malatya 17 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8